La central nuclear de Three Mile Island, en EE.UU., cerrará en septiembre

La central de Three Mile Island, donde hace 40 años ocurrió el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos, cerrará en septiembre, a falta de un plan que permita salvar sus cientos de puestos de trabajo, anunció este miércoles 8 de mayo del 2019 su propietario.

La sociedad Exelon había anunciado hace dos años el cierre de la central, que registraba pérdidas desde hace cinco, para septiembre de 2019 aunque tenía licencias necesarias para operar hasta 2034.



Y, aunque muchos habitantes desean que cierre, legisladores de Pensilvania, un estado donde alrededor de 40% de la electricidad viene de fuentes nucleares, esperaban que se adoptara un plan de salvataje, en nombre de la lucha contra las emisiones de CO2 y de los 675 empleos en juego.



“Con solamente tres días de sesión restantes” en el Parlmento de Pensilvania en mayo, “está claro que no podrá aplicarse ninguna solución política a nivel del estado antes del 1 de junio para frenar el cierre prematuro de la central”, dijo Exelon en un comunicado.



Situada a orillas del río Susquehanna, la central funciona solo con un reactor desde el accidente que causó que su otro reactor se fundiera, el 28 de marzo de 1979.



El accidente, clasificado de nivel 5 en la escala internacional de eventos nucleares (que tiene 7, en el que se ubicó la catástrofe de Chernobil en 1986), no dejó víctimas.



Pero provocó la evacuación de 140 000 personas y una demora de seis años para reactivar el reactor número uno de la central, no afectado por el accidente.



La confirmación del cierre llega en un momento de declive del sector de la energía nuclear en Estados Unidos, ante el gas natural y las energías renovables.

Estados Unidos es sin embargo el primer productor mundial de energía nuclear con 60 centrales activas para un total de 98 reactores, según el instituto independiente US Energy Information Administration.