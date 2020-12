Un camión se chocó contra dos postes de alumbrado público en el sur de Quito y generó susto entre los vecinos

Momentos de pánico se vivieron a las 09:50 de este miércoles 9 de diciembre del 2020 en la intersección de la avenida Maldonado y calle Lucía Albán del barrio La Perla de Guamaní, localizado en el sur de Quito.

Un camión que transportaba bloques de cemento se estrelló contra dos postes de alumbrado público y una vivienda en ese sector. En imágenes de las cámaras del sistema Ecu 911 del lugar, se observa al vehículo siniestrado, un poste roto y este caído encima de la cabina del automotor.

Con base en los testimonios de la gente que se encontraba en el sitio del accidente, el agente de tránsito Jaime Mantilla informó que el vehículo pesado estaba parqueado en la bajada de la calle Lucía Albán, junto al mercado de Guamaní, y comenzó a resbalarse luego de que el chofer saliera de la cabina.



Mientras avanzaba por la calle, el camión tumbó los quioscos de alimentos y las vendedoras corrieron despavoridas hacia las aceras para evitar que las atropellara. A su paso, el automotor arrastró hortalizas, verduras, frutas y todo lo que se encontraba a su paso.



Antes de chocarse contra los postes y la vivienda, el camión se impactó primero contra un carro pequeño que estaba parqueado en la av. Maldonado. “Estuvo a punto de meterse en nuestro local, pero en ese instante estaba un automóvil pequeño que lo desvió contra los postes”, contó Bryan Yáñez, quien labora en un almacén que vende zapatos deportivos y se ubica junto al lugar del accidente.



Rocío García comercializaba empanadas en la puerta de su peluquería cuando se produjo el percance. “Yo pensé que se iba encima de nosotros y me asusté porque había bastantes clientes aquí. Por suerte todos logramos escapar con tiempo”.



Ella ingresó al baño de su negocio para protegerse y solamente escuchó un fuerte estruendo y sintió un remezón del inmueble. Al salir se encontró con el camión destruido en la parte frontal y dos postes derribados.



Cuando llegaron los agentes, el chofer del vehículo no se encontraba en el sitio del siniestro. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que no se reportaron heridos de gravedad ni fallecidos.



La zona fue cercada por seguridad y los agentes civiles gestionaron la movilidad. Hasta las 12:30 de hoy técnicos de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se encargaban de retirar los postes y transformadores.



La vía fue cerrada en ambos carriles, sentido sur-norte, para atender la emergencia, asimismo el fluido eléctrico fue cortado en el sector hasta reparar el poste de alumbrado público. Además, el flujo vehicular de la zona está siendo desviado por la calle S55 a causa del cierre de la av. Pedro Vicente Maldonado.