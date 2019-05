El Municipio azuayo de Santa Isabel cerró la atención por 14 días

LEA TAMBIÉN

Durante 14 días, contados desde este martes 28 de mayo del 2019, el edificio del Municipio azuayo de Santa Isabel permanecerá cerrado al público. Esta decisión fue aprobada por el Concejo Cantonal para “ordenar la casa”.

El alcalde Ernesto Guerrero planteó esta medida tras no contar con información base de la situación técnica, administrativa y financiera del Municipio. En este cantón no hubo un proceso de transición entre la administración saliente y la entrante.



Rodrigo Quezada estuvo 19 años como Alcalde y para mantener el poder postuló a su esposa, Mónica Torres, a la Alcaldía, pero ella quedó en cuarto lugar en las últimas votaciones. Quezada militó en el Movimiento Popular Democrático y desde hace dos años fundó su propio movimiento.



Durante esta pausa programada, el Municipio mantendrá la atención únicamente en las oficinas de recaudación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, pago de predios y la farmacia municipal.



Guerrero dice que tiene identificado algunos problemas a simple vista, como las condiciones físicas deplorables del Municipio, exceso de personal, trabajadores impagos, oficinas que no prestan los servicios adecuados y una deuda que supera los USD 4,3 millones.



Pero que es necesario contar con información real del Municipio para planificar el trabajo, las obras y seguir una hoja de ruta, agregó el Alcalde. Por eso, pidió disculpas a la ciudadanía por las incomodidades que esto genera. Santa Isabel tiene una población de 18 393 habitantes, de acuerdo con el censo del 2010.



En estos 14 días los funcionarios municipales y concejales trabajarán a puerta cerrada en la elaboración del diagnóstico situacional de la institución, estado financiero, inventario de bienes, valoración del personal y diseñarán un nuevo modelo para los trámites.



Con este diagnóstico, dice el Alcalde, iniciará la administración con un mínimo de orden e información para avanzar con un trabajo transparente y con capacidad efectiva de respuesta a las demandas y necesidades de los habitantes.



En estas semanas también harán adecuaciones urgente de las oficinas como arreglo de goteras y del cielo raso en sitios puntuales para que sean cómodos y, posteriormente, analizarán la remodelación.