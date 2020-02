Cientos de turistas confinados en un hotel por un posible caso de coronavirus en España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cientos de turistas de un hotel de Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, fueron confinados en sus habitaciones este martes, 25 de febrero del 2020, a raíz de un posible caso de coronavirus en uno de sus clientes, un italiano, indicaron las autoridades.

El hotel es el H10 Costa Adeje Palace, en el sur de la isla de Tenerife, un destino muy preciado por los turistas del norte de Europa, y que estos días celebra el carnaval.



En el establecimiento estuvo alojado un turista italiano que el lunes noche dio positivo en un primer examen, y está pendiente de confirmación en un segundo examen este 25 de febrero, indicó a AFP una portavoz de la Consejería de Sanidad del gobierno regional canario.



La portavoz señaló que en este momento “centenares de clientes del hotel están bajo vigilancia sanitaria”, aunque no se trata estrictamente de una cuarentena.



La asociación hotelera local Ashotel pidió “tranquilidad”, asegurando que se están “funcionando los protocolos establecidos”, e indicó que están aisladas “unas 1 000 personas”.



La portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, detalló que el turista italiano y su mujer están aislados en un hospital de Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla.

Vista general del Hotel H10 Costa Adeje, donde cientos de personas fueron confinadas a sus habitaciones después de que un turista italiano fue hospitalizado con un presunto caso de coronavirus este 25 de febrero de 2020. Foto: AFP

Según medios locales, se trata de un médico procedente de la región de Lombardía, precisamente una de las más afectadas de Italia, un país donde se han registrado cerca de 300 casos y 7 fallecimientos, y donde se montó un cordón sanitario en torno a unas diez ciudades.



El acceso al hotel de Tenerife, situado frente al mar, estaba bloqueado por un cordón de policías con máscaras protectoras, constató una fotógrafa de la AFP, que no obstante vio a algunos turistas tomando el sol o bañándose en la piscina del establecimiento, dotado de 467 habitaciones.



“Nos han dicho que nos quedemos en nuestras habitaciones, pero no parece que la gente esté siguiendo las recomendaciones”, dijo bajo anonimato un cliente británico contactado por teléfono.



“Lo raro, añadió, es que el restaurante del hotel ha abierto para el desayuno, aunque todo el personal llevaba máscaras”.



Otro cliente británico que no quiso facilitar su nombre explicó a AFP que este martes recibieron un mensaje por debajo de la puerta de su habitación donde se les dice que “por razones sanitarias, el hotel ha sido precintado (clausurado)”, y que por tanto deben permanecer en sus cuartos.



En España de momento sólo ha habido dos casos confirmados, diagnosticados el 31 de enero y el 9 de febrero.



Ambos pacientes, que superaron la enfermedad, eran un alemán, en la isla canaria de La Gomera, y un británico en la isla de Mallorca.



Aparte del caso de Tenerife las autoridades están pendientes de confirmar otro más, que dio positivo en un primer examen en la región de Cataluña. El gobierno español dijo que se trata de una mujer residente en Barcelona, y que en los últimos días viajó al norte de Italia.



En China, el balance de la epidemia de coronavirus superaba este 25 de febrero los 2 600 muertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) .