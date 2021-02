Científicos rusos dicen que la vacuna Sputnik V funciona bien contra nuevas variantes de coronavirus

Un ensayo ruso que prueba la efectividad de la revacunación con la inyección Sputnik V para proteger contra nuevas variantes del coronavirus está produciendo resultados sólidos, dijeron investigadores el sábado, 27 de febrero del 2021.

El mes pasado, el presidente Vladimir Putin ordenó una revisión antes del 15 de marzo de las vacunas producidas en Rusia para determinar su efectividad contra nuevas variantes que se propagan en diferentes partes del mundo.



"(Un) estudio reciente llevado a cabo por el Centro Gamaleya en Rusia mostró que la revacunación con la vacuna Sputnik V está funcionando muy bien contra las nuevas mutaciones del coronavirus, incluidas las cepas de coronavirus del Reino Unido y Sudáfrica", dijo Denis Logunov, subdirector del centro que desarrolló la inmunización.



Se espera que los resultados del ensayo se publiquen pronto, pero esta fue la primera indicación de cómo van las pruebas. Aún no hay más detalles disponibles.



Las llamadas inyecciones de vectores virales, como Sputnik V y una vacuna desarrollada por AstraZeneca, utilizan virus modificados inofensivos como vehículos o vectores para transportar información genética que ayuda al cuerpo a desarrollar inmunidad contra futuras infecciones.



La revacunación utilizó la misma inyección de Sputnik V, basada en los mismos vectores de adenovirus. El ensayo indicó que esto no afectó la efectividad, dijo Logunov en un comunicado a Reuters. Algunos científicos han planteado el posible riesgo de que el organismo también desarrolle inmunidad al propio vector, reconociéndolo como un intruso e intentando destruirlo.



Pero los desarrolladores de Sputnik V no estuvieron de acuerdo con que esto planteara problemas a largo plazo.



"Creemos que las vacunas basadas en vectores son en realidad mejores para futuras revacunaciones que las vacunas basadas en otras plataformas", dijo Logunov.