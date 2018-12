La CIDH pide 'tiempo' para posicionarse sobre reelección de Evo Morales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este miércoles 5 de noviembre del 2018 'tiempo' para posicionarse sobre si el presidente de Bolivia, Evo Morales, puede presentarse a la reelección en 2019 amparándose en un tratado internacional y superando el límite de mandatos que fija la Constitución.

Uno de los temas estrella del 170 periodo de sesiones de la CIDH fue la polémica en torno a Morales, que quiere postularse como candidato a los comicios para ser reelegido por cuarta vez.



Un referéndum en febrero 2016 negó a Morales la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar su reelección indefinida, pero el oficialismo logró que en 2017 el Tribunal Constitucional avalara esa pretensión amparándose en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



Lo que la CIDH evaluó hoy es si ese artículo 23 de la Convención, que salvaguarda los derechos políticos, permite a Morales volver a presentarse y protege el derecho de los bolivianos a reelegirlo.



"Queremos exponer a la comunidad internacional, que necesitamos un conjunto de acciones que tiendan a recuperar la democracia", dijo a Efe Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y parte del Comité de Defensa de la Democracia en Bolivia.



"No solo se está violando la Constitución -consideró Albarracín-, no solo se trata de la candidatura ilegal de Evo, sino que se está generando un amedrentamiento de forma que toda persona que se oponga a las decisiones del Gobierno le espera la cárcel o tiene que irse del país".



Para aclarar si la Convención permite a Evo volver a postularse, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la CIDH que solicite una opinión judicial consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica y que interpreta la Convención Americana.



En representación del Gobierno, el ministro de Justicia, Héctor Arce, defendió que Morales tiene derecho a postularse en las elecciones de 2019 porque la Convención Americana se encuentra por encima de la Constitución y, además, cuestionó las intenciones de la sociedad civil opuesta a su reelección.



"Estamos defendiendo un derecho de la sociedad civil a qué? derecho a ir a una elección en la que el candidato que ha cambiado la vida de la sociedad boliviana no esté en la papeleta, ese es el derecho que están defendiendo", sostuvo Arce.



Fuera de la CIDH, una decena de bolivianos se congregó para defender la reelección de Morales con gritos como "¡viva Bolivia y viva Morales!" y pancartas con el mensaje: "no a la intromisión electoral de EE.UU. y la OEA (Organización de Estados Americanos)".



El oficialismo ha dado por cerrado el debate en torno a la candidatura de Morales después de que ayer martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara su candidatura.