CIDH recomienda a Colombia y Ecuador reparar a las familias

Para las familias del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, la entrega del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su crimen no constituye un final. “Hoy empieza un proceso de reconstruir una verdad histórica”, dijo ayer (12 de diciembre del 2019) Juan Pablo Albán, abogado de las familias del equipo de prensa de este Diario, secuestrado y asesinado entre marzo y abril del 2018.

Los allegados, junto con el jurista, recibieron en Washington, en los Estados Unidos, el documento sobre el caso.



Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión, leyó los aspectos más importantes. Dijo que el informe está dividido en cuatro capítulos, en los que se aborda el contexto del secuestro; se explican los hechos violentos; se realiza un seguimiento a las investigaciones de las fiscalías de Ecuador y Colombia y se analiza el derecho a la verdad y garantías de no repetición.



Arosemana dijo que las recomendaciones de la CIDH son que los gobiernos de ambos países creen mecanismos para reparar integralmente a los familiares y que desclasifiquen la información sobre las operaciones militares desarrolladas durante el secuestro.



La relatora aclaró que, si bien el documento no establece responsabilidades de los estados, sus autoridades deberían considerar que Javier, Paúl y Efraín perdieron la vida en medio de un conflicto protagonizado por un grupo armado, que opera en ambos países.

El informe de la CIDH concluyó que Javier, Paúl y Efraín no tuvieron una actitud temeraria al ingresar a Mataje, en la frontera entre Esmeraldas y Colombia, el 26 de marzo del 2018. Sino que fueron autorizados por el Jefe del Mando Unificado. Y que su secuestro se dio en un contexto de descoordinación entre el Mando Unificado y el Destacamento de Infantería de Marina. “La descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de Policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra”. El organismo descartó que el equipo de prensa haya buscado una entrevista con alias ‘Guacho’, cabecilla del Frente Óliver Sinisterra, grupo armado que estuvo detrás del secuestro y los atentados. Indicó que la presencia del equipo de prensa en ese lugar obedecía a “cubrimiento periodístico, no ingresó por el río, ni por una trocha, ni lo hizo saltando los controles. Por el contrario, pidió autorización”.



Según el organismo internacional, las medidas de seguridad adoptadas por el Estado para proteger a los periodistas “fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario” generado por el grupo delincuencial Frente Óliver Sinisterra. La CIDH dice que hubo descoordinación entre las diferentes instituciones, pues mientras la Policía tenía información “temprana” acerca de la forma cómo evolucionaba la amenaza del grupo armado y había establecido un canal de comunicación, por otro lado, se preparaban operativos de captura y allanamientos a la casa de alias ‘Guacho’. Por estas razones, la entidad internacional recomienda que el Estado “analice el efecto de las descoordinaciones y omisiones ante la falta de medidas para brindar protección a los integrantes del equipo periodístico”.

El organismo concluyó que tras el crimen contra el equipo de prensa se han abierto investigaciones en las fiscalías de Ecuador y Colombia y que los casos se manejan de forma separada. Además, señaló que en Ecuador hay informes sobre escuchas telefónicas e interceptación de mensajes que deberían ser compartidos con la Fiscalía colombiana para abordar el tema de la criminalidad trasnacional desde un panorama más amplio. El organismo recomienda mayor cooperación internacional y la creación de equipos investigadores conjuntos, pues el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín se dio en un contexto de crimen transnacional organizado. Según la CIDH, la cooperación internacional en estos casos permite construir las bases de una persecución eficaz, desde la coordinación de actividades investigativas y judiciales”.



Como parte del derecho a la verdad, la Comisión dijo que aún está pendiente que Ecuador y Colombia cumplan con una serie de medidas de recopilación y desclasificación de documentos del caso. Sobre todo los relacionados a las operaciones militares que realizó Colombia en la zona donde opera el Frente Óliver Sinisterra, mientras las víctimas permanecían secuestradas. “Toda vez que la columna vertebral del Frente parece haber sido desarticulado, tras la detención y muerte de sus líderes, los Estados de Ecuador y Colombia deberían desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación”.



La CIDH dijo que Ecuador y Colombia deben garantizar a las familias el acceso a la información del caso y que lo recomendable es crear una comisión especial, independiente e imparcial. Esta comisión deberá responder preguntas que aún no han podido ser respondidas con respecto a la estrategia para el manejo del secuestro, el papel que cumplió el comité de crisis, quiénes tomaban las decisiones, etc.

Durante la presentación del informe, los relatores también hablaron sobre los mecanismos para evitar que un hecho así se repita en Ecuador o en Colombia. El organismo dijo que el Ecuador debe establecer una política de protección integral de periodistas en consistencia con los estándares internacionales. Reconoció que en abril pasado, el Gobierno ecuatoriano conformó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Sobre esto, la CIDH dijo que reconoce que el Ecuador ha ratificado su voluntad de garantizar las libertades de prensa y además que falta articulación con el vecino país.



Para los familiares de Javier, Paúl y Efraín, el caso no termina con el documento

La sesión finaliza y es inevitable que los sentimientos se crucen. ¿Se ha terminado todo? ¿Qué hacer con lo que resta todavía: las investigaciones inconclusas, la desclasificación de los documentos, el arreglo periódico de las tumbas de Paúl, Javier y Efraín? Las preguntas acosan a los familiares del equipo periodístico caído en la frontera con Colombia. Pero quedan en un limbo cuando resuenan las palabras finales de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena: “Esto sigue adelante”.



Ayer 12 de diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró oficialmente en Washington, EE.UU., los resultados de la investigación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que indagó las circunstancias del secuestro y la ejecución del equipo periodístico de EL COMERCIO, que en marzo del 2018 cubría la conmoción de los atentados del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana.



El informe dice, entre otras cosas, que el Estado los dejó a su suerte al permitirles pasar a Mataje, en Esmeraldas.



La sesión transcurre en la sala Gabriela Mistral de la Organización de Estados Americanos. Hasta allí llegan los delegados de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Saludan con los familiares del equipo. Hay apretones de manos. Sonrisas apretadas también. La tensión es constante.

Cuando se abre la puerta de la sala, los comisionados de la CIDH toman los puestos directivos y a la derecha se ubican los representantes de los gobiernos, mientras que a la izquierda toman asiento los familiares. Hay miradas que se cruzan con lo que parece ser una carga de pesar o apuro para que esto termine lo más rápido posible, todo depende si provienen de la derecha o de la izquierda. El que menos mira a los embajadores es Galo Ortega, padre del asesinado periodista Javier Ortega.



Su silencio se debe a que en la entrada del edificio de la OEA no le dejaron pasar el cartel de #Nosfaltan3, que lo acompaña siempre. A veces toma su cámara y dispara unos pocos encuadres, pero la mayoría del tiempo pasa con la mirada baja.



La delegación de Ecuador dice que la creación del ESE fue un acierto y, según el subsecretario de DD.HH., Juan Pablo Morales, “el informe ha sido trasladado a las autoridades pertinentes y habrá el seguimiento adecuado”. Los funcionarios nacionales dejaron claro que el ESE fue financiado por el Gobierno.



La posición de Colombia es menos condescendiente con el informe. El embajador de ese país ante la OEA, Alejandro Ordóñez, es enfático en decir que el grupo de seguimiento del caso excedió las funciones para las que fue creado. Dijo que no le correspondía dar recomendaciones y que hay información que pone en riesgo las investigaciones penales en su jurisdicción.

Mientras habla el diplomático colombiano, en la pared de la sala subterránea se proyectan fotos de Paúl Rivas. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, ve una foto que muestra la carretera en Mataje, que cruza el lado ecuatoriano y que iba hacia la nada. Luego hace un ademán de indignación.



Juan Pablo Albán, abogado de los perjudicados, interviene y resume lo que ha sucedido. Explica que la visión del Estado ecuatoriano es creer que con la presentación del informe finaliza todo, mientras que la de Colombia ha sido refutar los alcances y la metodología del documento final. Solicita que las medidas cautelares no terminen con la presentación del informe.



Esmeralda Arosemena toma la palabra. “Para concluir, quiero expresarles a todos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con este informe, voy a garantizarlo: no va a quedar en el aire ni en la nada.

He visto una fotografía que conozco, de la carretera que queda en un salto al vacío… pues les digo que el informe no quedará en la nada”.

Hay la promesa de que esto no ha finalizado aún. Juan Pablo Albán dice que las medidas cautelares no se han extinguido, pues “el párrafo 21, letra c de las resolución de las medidas establece que los gobiernos deben tomar acciones para determinar a los responsables”. Esa es su esperanza como parte del proceso.



Ricardo Rivas, hermano del fallecido Paúl, que ha trabajado en Chile como profesor en los últimos seis meses, dice que la promesa de la presidenta Arosemena le da esperanza para retomar su lucha.



A su lado está Yadira Aguagallo, quien fuera novia de Paúl. Ella cree que esta situación le ha llevado a cuestionarse todo en su vida, ahora sabe que este capítulo de su historia sigue y no finaliza.



Galo Ortega, en cambio, dice que sueña en seguir adelante con su vida y retomar la fotografía que es la pasión que le unió con su hijo, con el periodista ejecutado por disidentes de las FARC. En su mano tiene el carné de prensa de su hijo y en un acto de agradecimiento va hacia uno de los comisionados que investigó el caso y se lo entrega.



Los dos no lo pueden evitar. Las lágrimas son un testimonio de una lucha que se confiesa difícil de desvanecerse.