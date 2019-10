La CIDH se reunió con Paola Pabón, Jorge Glas y el Movimiento Indígena de Cotopaxi

LEA TAMBIÉN

El director general de Servicios Públicos Domiciliarios de la Defensoría del Pueblo, Edwin Piedra, dijo que hubo una “situación desagradable” en la cárcel de Cotopaxi con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la tarde del miércoles 30 de octubre del 2019.

El funcionario aseguró que no se permitió que se realicen fotografías y videos del interior del centro carcelario. Asimismo, Piedra sostuvo que se “obligó” a los comisionados a que borren los audios de los testimonios de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y del exvicepresidente de la República Jorge Glas, quienes permanecen recluidos en ese recinto penitenciario.



Pabón cumple una orden de prisión preventiva por el delito de rebelión, mientras que Glas está sentenciado por asociación ilícita, en la trama de Odebrecht. “Hubo protestas y estoy seguro que el mismo reclamo lo va hacer la CIDH", manifestó el funcionario de la Defensoría.



Según Piedra, los empresarios de las florícolas y otras firmas de las provincias de la Sierra centro no acudieron a la reunión en la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), ubicada en el sector de San Felipe.



A decir del funcionario, los empresarios arribaron el martes 29 de octubre, en una fecha que no estaba programada. Los integrantes del organismo internacional abandonaron el centro de estudio superior por una puerta de emergencia.



Mientras, en la sala semicircular de la UTC permanecieron los familiares de las personas detenidas en Quito, Latacunga, Ambato y Riobamba. Además de los heridos en los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes en las protestas del 3 al 13 de octubre.



Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), dijo que en las provincias de la Sierra centro hay cuatro indígenas “asesinados”, ocho ciudadanos con heridas de gravedad (pérdida de ojos y fracturas en las extremidades) y 16 indígenas con heridas leves, principalmente, a causa de perdigones.



Iza aseguró que hay tres procesos judiciales contra dirigentes por los delitos de terrorismo, ataque y resistencia y secuestros. Además, sostuvo que otras cinco personas fueron detenidas en el interior del edificio de la Contraloría General del Estado. “La CIDH escuchó a una de las mamitas de un joven que está en la cárcel”, manifestó el representante del Movimiento Indígena.