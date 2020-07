La CIDH otorga medidas cautelares a indígenas yanomamis en Brasil

LEA TAMBIÉN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de los indígenas yanomamis y ye'kwana por el riesgo de la pandemia del coronavirus en Brasil, el segundo país del mundo con más muertos.

La CIDH informó este lunes 20 de julio del 20202 que ambos pueblos, que viven en zonas fronterizas entre Brasil y Venezuela, están en “una situación especial de riesgo ante la pandemia de covid-19, considerando su particular susceptibilidad a enfermedades respiratorias y el rápido crecimiento de contagios en su territorio”.



Las medidas cautelares fueron otorgadas el pasado 17 de julio tras una solicitud presentada por la Asociación Hutukara Yanomami y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, una entidad integrada por representantes del gobierno de Brasil y de la sociedad civil.



La CIDH destacó que tomó en cuenta “el riesgo diferenciado” que tienen los pueblos indígenas ante la pandemia por su particular vulnerabilidad inmunológica, principalmente los pueblos de contacto reciente o en aislamiento voluntario y por el estado crítico del sistema de salud destinado a atender a la población beneficiaria.



Además este ente autónomo de la Organización de los Países Americanos (OEA) señaló como factor de riesgo la presencia de terceros no autorizados en su territorio.



Los indígenas yanomamis sufren la ocupación de su territorio por unos 20 000 mineros ilegales o “garimpeiros”. Este territorio de 96 000 km2, en plena selva amazónica, ha sido invadido durante décadas por mineros ilegales.



A principios de julio, un tribunal de segunda instancia brasileño ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro desalojar a los mineros ilegales debido a la “vulnerabilidad social e inmunológica” de los indígenas.



La CIDH señaló “la presencia ilegal de cerca de 20 000 mineros en el territorio” y dijo que esto fomenta el flujo del virus desde las comunidades urbanas.

También alertó sobre los “actos de violencia de los mineros contra la población indígena, principalmente contra sus líderes”.



El lunes 20 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a las autoridades de salud a “redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección” entre las comunidades indígenas.



Según la OPS, Brasil -que tiene más de 80 000 fallecidos por el coronavirus- reportó 7 946 casos confirmados y 177 muertes entre los pueblos indígenas en todo el país.



En Venezuela, la OPS recibió notificación de 152 casos y un fallecimiento entre los pueblos indígenas, frente a un total nacional de 112 muertes, según cifras que son cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch.