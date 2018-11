La CIDH concluye que la investigación sobre Ayotzinapa fue 'fragmentada' e  'incompleta'

LEA TAMBIÉN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe final sobre el caso de los 43 estudiantes de la localidad mexicana de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 que la investigación fue fragmentada, incompleta y destacó “la falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.

“El Mecanismo Especial observa que persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa”, dijo este miércoles 28 de noviembre del 2018 este ente autónomo de la OEA al presentar su informe realizado tras dos años de trabajo.



El caso que estremeció a México y que aún no se ha esclarecido marcó al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto como una muestra de la violencia en el país y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades, a tal punto que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a crear una comisión de la verdad.



Según la hipótesis oficial los 43 estudiantes estaban en Iguala (Guerrero, sur) apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.



Los uniformados corruptos los entregaron a narcotraficantes, quienes los asesinaron para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río, según la versión oficial.



“La CIDH considera que a pesar de todas las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 tomos, las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral. Como ha señalado este Mecanismo, muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, indicó el organismo en sus conclusiones.



La CIDH también destacó la “falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.



Durante dos años, la CIDH realizó varias visitas al país, organizó reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicas para reunir información.



“Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula”, según la cual los jóvenes habrían sido asesinados en ese vertedero, que no concuerda con la tesis de la CIDH, del Grupo Internacional de Expertos Independientes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).



La CIDH solicitó que “se descarte la versión oficial de lo sucedido, relativo a la quema de los estudiantes en el basurero de Cocula”.

En el informe, la CIDH indicó que queda pendiente también “las denuncias de tortura a personas detenidas”.



Este miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México acusó a las autoridades de difundir información parcial o falsa sobre la desaparición de los estudiantes.



“Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados ” , dijo en una conferencia de prensa dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez al presentar un informe sobre el caso.