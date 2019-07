La CIDH emite informe a favor de El Universo

LEA TAMBIÉN

Diario El Universo confirmó hoy, martes 16 de julio del 2019, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe a su favor, en una demanda presentada por ese medio de comunicación contra el Estado ecuatoriano. Este informe de la CIDH será remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este Diario pidió un pronunciamiento a la Procuraduría del Estado, como representante del Estado. El departamento de comunicación aseguró que ese informe aún no es público, por lo que no se puede difundir aún.



De la misma forma, los directivos de El Universo aseguraron que “que no harán declaraciones o comentarios hasta que la Comisión no haga público dicho informe en su sitio oficial”.



“El informe está en proceso para ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló El Universo, este martes 16 de julio del 2019.



El caso se remonta a 2011, cuando el sistema de Justicia de Ecuador, a través de dos sentencias, le dio la razón al entonces presidente, Rafael Correa, quien demandó a los directores de El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, así como a su editor de Opinión, Emilio Palacio, por injurias.



Palacio había publicado una columna de opinión, titulada ‘No a las mentiras’, que señalaba que Correa había ordenado una intervención de militares para rescatarlo del Hospital de la Policía, el 30 de septiembre del 2010.



Por esta acción, los hermanos Pérez y Palacio fueron condenados a tres años de prisión y una multa de USD 40 millones. Luego de la casación, Correa decidió perdonarlos, en lo que denominó una acción de “perdón sin olvido”.