CIDH considera de ‘extrema gravedad’ situación de periodista venezolano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este miércoles 28 de octubre del 2020 a las autoridades venezolanas información completa sobre el paradero y el estado de salud del periodista Roland Carreño, cuya detención fue confirmada sin mayores detalles por el Gobierno de ese país, y consideró de “extrema gravedad” la situación.

La CIDH, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) y la Relatoría Especial para la Libertad Expresión se pronunciaron en Twitter sobre el caso de Carreño, que actúa como coordinador de Voluntad Popular (VP), el partido del opositor Leopoldo López, y de quien no se tuvo noticias durante 24 horas.



El organismo reclamó "que se respete en todo momento sus garantías judiciales".



"La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión consideran que la situación es de extrema gravedad e invitan a la comunidad internacional a prestar especial atención a este caso", subrayó esa institución con sede en Washington.



El martes 27 de octubre, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Áñez, explicó en su cuenta de Twitter que Carreño “fue capturado in fraganti y ha confesado su Participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la república”.



Sin embargo, no facilitó más detalles acerca de dónde fue detenido, qué cuerpo policial lo hizo ni tampoco qué estaba haciendo para “alterar la paz de la república”.



Desde que desapareció, varias voces denunciaron que se desconocía el paradero de Carreño, así como del de otras dos personas, por lo que distintas instituciones han calificado su arresto como una "desaparición".



Carreño estaba acompañado por su vecino Yeferson Aguada y el también dirigente político de VP Elías Rodríguez cuando los tres fueron abordados por camionetas negras sin identificación, dijo en una breve nota de prensa el llamado Gobierno interino que encabeza el opositor Juan Guaidó.



Áñez, que no mencionó a Aguada o a Rodríguez, consideró que esas acusaciones forman parte de una campaña de descrédito contra el Estado de derecho en Venezuela a propósito de la detención de Carreño, sin referirse a las 24 horas que los abogados y familiares no han tenido noticias del preso.



Posteriormente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que, "de manera preliminar", las investigaciones indican que Carreño entregó presuntamente "armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional".



El abogado Joel García, que defiende a muchos detenidos a los que varias ONG consideran presos políticos, se preguntó en Twitter cómo es posible que Carreño haya pasado tantas horas desaparecido, no se le haya permitido comunicarse con sus familiares o abogados y sin embargo Áñez denuncie que hay una campaña de descrédito.