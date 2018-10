CIDH emitirá la próxima semana primer informe sobre secuestro

LEA TAMBIÉN

Lunes 26 de marzo. 09:30. Ese fue el momento en que los militares registraron a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en su retén y permitieron su paso a Mataje. Siete meses después, los familiares del equipo periodístico de este Diario dicen que solamente tienen esperanzas en la investigación del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, que intenta aclarar este caso.

En noviembre se concretará la tercera y última visita de los investigadores a Quito. Pero la próxima semana se emitirá una primera evaluación del trabajo realizado hasta hoy.



En la visita de julio, el relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, aseguró que cuando se produjo el plagio, la situación en la frontera era gravísima y el nivel de riesgo era extremo.



Luego de realizar todas las visitas, está previsto que el informe final se conozca en diciembre. Antes, los familiares participarán en una de las audiencias públicas de la CIDH. Estas se realizarán en Washington del 3 al 7 de diciembre. En este momento, los familiares del equipo periodístico revisan qué día participarán.



Ellos esperan que en esa instancia se conozca la verdad.



En Ecuador, el caso aún está bajo reserva. En Colombia, las indagaciones están más avanzadas. Se formó un equipo, los agentes trazaron una línea de tiempo e identificaron a posibles responsables.



Por el triple secuestro, ese país capturó a alias ‘Otto’, ‘Cherry’, ‘Reinel’ y ‘Roberto’.



Tras la detención de este último (7 de agosto), el Ministerio de Defensa colombiano dijo que el equipo fue llevado a Colombia “mediante engaños”.



El 23 de julio pasado, la Fiscalía colombiana ya identificó a ‘Roberto’ y a ‘Cristian’ como los milicianos que retuvieron al equipo de prensa. Y dijo que alias ‘Cherry’, como integrante de la Comisión de Secuestros de los exguerrilleros, ordenó la captura de los tres profesionales y su traslado hasta territorio colombiano.



En Colombia también está capturado alias ‘Macri’ por el asesinato de los tres.

‘La CIDH es la esperanza’



Galo Ortega

Padre de Javier Ortega



Del Gobierno no tengo ninguna esperanza, porque no existen resultados de la investigación. Pero con lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mantiene la posibilidad de llegar a la verdad. Mire, hemos asistido a las citas en la Fiscalía. Pero allí lo que hacen es lavarse las manos. Las autoridades que son llamadas a esas reuniones no han asistido y nosotros hacemos un esfuerzo importante por estar ahí. Pero ellos no lo han hecho. Ahora, lo único que nos queda es que salga a luz todo lo que pasó en la frontera norte en esos días.

‘Esperamos agilidad’



Ricardo Rivas

Hermano de Paúl Rivas



No ha habido una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. Es lamentable ver cómo la misma Fiscalía no da paso y entorpece los procesos de indagación.



Los familiares de las víctimas hemos pedido documentos y comparecencias de autoridades que son claves en la investigación. Por ejemplo, cómo es posible que no se haya llamado a comparecer al excomandante general de la Policía, Ramiro Mantilla. Hemos hecho solicitudes de comparecencias desde mayo y han sido ignoradas. Ahora esperamos resultados.

‘Hay más interrogantes’



Cristian Segarra

Hijo de Efraín Segarra



Las nuevas investigaciones periodísticas confirman que hubo un mal manejo del secuestro. Esto nos deja más interrogantes que antes. Hay cosas que hasta ahora no se esclarecen. Por ejemplo, dónde estuvo la camioneta en realidad. Esperamos en estos días el informe preliminar de la CIDH para saber qué arroja la investigación y poner un poco más de luz en este tema y al final poder saber la verdad.



Como familia hemos tenido que ser parte de las investigaciones, hemos tenido que tragarnos el dolor para aguantar todas las inconsistencias.