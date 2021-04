¿Qué pasa con el ciclopaseo del domingo 18 de abril del 2021?

Por el incremento de casos de covid-19 en la capital, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) decidió suspender el paseo dominical, conocido como ciclopaseo, programado para mañana domingo 18 de abril del 2021.

"Esta es una medida de seguridad, que busca evitar la propagación del virus. Se informará de modo oportuno la fecha en la cual se retomará el desarrollo normal de la actividad. La AMT mantiene acciones enfocadas en precautelar la integridad de los ciudadanos", dijo la entidad a través de un comunicado.

COMUNICADO OFICIAL I Ante el incremento de casos por Covid-19, informamos a la ciudadania que, este domingo 18 de abril de 2021 queda suspendido el Paseo Dominical. pic.twitter.com/61AxV0DJ9B — AMT Quito (@AMTQuito) April 17, 2021

El Municipio de Quito también recordó a la ciudadanía que los sábados y domingos, entre las 05:00 y 20:00, en el Distrito Metropolitano hay libre movilidad. Pero pasadas las 20:00 rige la restricción de circulación excepto para los vehículos de sectores estratégicos, traslados al aeropuerto y emergencias.



Hasta el 30 de abril, ningún vehículo puede circular, de 22:00 a 05:00. Sin embargo hay algunas excepciones: traslados al aeropuerto, servicios de salud, emergencias médicas y sectores estratégicos.



De lunes a viernes no circulan las placas terminadas en estos números:

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula

Hasta ayer, en Quito se registraron 114 658 casos de covid-19, según el Ministerio de Salud Pública. Corresponde al 92% de los infectados reportados en Pichincha, la provincia con más número de pacientes confirmados. En la capital, en los hospitales se reportan listas de espera para internar a pacientes con síntomas moderados y graves.



En Ecuador existen 355 964 casos; 86,10% recuperados.

Por ello se recuerda a la ciudadanía que debe mantener el distanciamiento social. Se recomienda salir de casa únicamente si es necesario, evitar aglomeraciones; no dejar de llevar la mascarilla, lavarse las manos. No participar de actividades deportivas ni de reuniones, aunque sea con otros miembros de la familia, si no se convive con ellos.