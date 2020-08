Ciclistas extraviados en Catequilla recibieron apoyo de Bomberos de Quito

LEA TAMBIÉN

El grupo de alta montaña y el de rescate aéreo del Cuerpo de Bomberos de Quito se activó este domingo 9 de agosto del 2020 para localizar y evacuar a dos personas extraviadas en el cerro Catequilla, ubicado en la parroquia de San Antonio, al noroccidente de Quito.

A las 12:30 de hoy, los bomberos recibieron la alerta por parte de los ciclistas que decidieron ir hasta esa zona. Uno de ellos era principiante, señaló el subteniente de Bomberos, Ángel Astudillo, quien detalló que, al parecer, los deportistas se alejaron mucho y no pudieron regresar, al sentirse agotados.



“Comienzan a desesperarse y la persona que es principiante tuvo síntomas de deshidratación, por lo que no pudieron movilizarse a punto seguro y prefirieron dar la alerta antes de que les caiga la noche”, relató el subteniente a cargo del evento.



Al ser localizados, el ciclista con mayor experiencia, que se encontraba en condiciones estables, fue evacuado vía terrestre. Mientras que la persona descompensada fue transportada hasta la estación del parque Bicentenario, en donde una ambulancia le dio soporte vital avanzado, explicó Astudillo.



Parte de la atención dada al ciclista de 36 años fue la hidratación, monitoreo, fluidoterapia y colocación de un suero. Cuando se recuperó, alrededor de las 14:45, –señaló el bombero– la persona se retiró por sus propios medios.



En el segundo día de feriado por el Primer Grito de Independencia, los quiteños han buscado sitios de distención que no los pongan en riesgo de contagio de covid-19, entre ellos montañas cercanas a la urbe y parques con amplias áreas verdes, como el metropolitano Guangüiltagua.