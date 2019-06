Un ciclista muere atropellado en Urcuquí, Imbabura

LEA TAMBIÉN

El ciclista Marcelo Bedón, de 45 años, murió atropellado por una volqueta la mañana de este viernes 21 de junio del 2019, en la vía a Urcuquí, en el sector San Rafael, Imbabura.

Según el Diario de El Norte, el accidente ocurrió cerca de las 11:30 de este viernes. El automotor transitaba en sentido este-oeste, con destino a Urcuquí, mientras que el deportista retornaba del cantón hacia Ibarra. El conductor del transporte pesado habría huido del lugar, sin embargo sus dos acompañantes fueron retenidos para las averiguaciones pertinentes.



Hasta el lugar del siniestro acudieron agentes civiles de tránsito, personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y una ambulancia del Ministerio de Salud Pública.



La víctima era integrante del grupo Bicicleteros y practicaba ciclismo con un grupo de amigos, que cumplían la ruta Urcuquí-Ibarra, en la provincia de Imbabura.



El accidente ocurre pocos días después que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, pidiera respeto al ciclista. El pasado 10 de junio, en una rueda de prensa, a su llegada al Ecuador, Carapaz señaló: “Este tipo de recibimientos es algo que no me lo esperaba, pero el mejor regalo que me podría dar el Ecuador es que, cuando vaya en la carretera, respeten al ciclista”, dijo el deportista de 26 años.