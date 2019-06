Un ciclista falleció en accidente con una volqueta en Imbabura

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Marcelo Bedón, de 67 años, falleció mientras conducía su bicicleta por la vía que comunica a los cantones Ibarra con Urcuquí, en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 11:35 de este 21 de junio del 2019. El ciclista descendía por la vía. Pero cuando circulaba por el sector conocido como San Rafael, en donde existe una curva cerrada, se produjo un accidente con una volqueta, que avanzaba en sentido contrario.



Según el reporte de la agente civil de Tránsito Adriana Tontag, la víctima circulaba sin acompañamiento. El conductor del vehículo abandonó el lugar.

Marcelo Bedón formaba parte del grupo Los Bicicleteros. Foto: Archivo Particular



A pesar de que Bedón llevaba casco de protección, sufrió una grave herida en el cabeza que le causó la muerte. Así lo confirmó personal del Ministerio de Salud Pública que llegó para atender la emergencia.



La Policía realizó el levantamiento del cadáver, con la presencia de la Fiscal de Urcuquí, Jessica Andrade. El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, de la capital imbabureña.



Marcelo Bedón laboraba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Era el encargado del mantenimiento del parque automotor. Sus compañeros lo recuerdan como una personal jovial y amante del ciclismo.

La trágica noticia causó consternación en los colectivos de ciclismo de Imbabura. Bedón formaba parte del grupo Los Bicicleteros.



El accidente ocurre pocos días después que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, pidiera respeto al ciclista. El pasado 10 de junio, en una rueda de prensa, a su llegada al Ecuador, Carapaz señaló: “Este tipo de recibimientos es algo que no me lo esperaba, pero el mejor regalo que me podría dar el Ecuador es que, cuando vaya en la carretera, respeten al ciclista”, dijo el deportista de 26 años.