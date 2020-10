Una ciclista fue atropellada por el conductor de un bus en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En redes sociales circularon fotografías de una bicicleta destrozada y una mujer, sentada sobre la vereda, con moretones y llena de grasa de motor. La bicicleta estaba debajo de un bus, completamente doblada. El bus se encuentra a medio girar, en mitad de la calle.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 8 de octubre de 2020, a eso de las 08:30. La víctima del arrollamiento es Belén Prado, ciclista y andinista. Relata que se estaba trasladando a su trabajo. "Me movilizo en bicicleta, entonces todos los días tomo la ciclovía de la Colón hasta la Amazonas y de ahí me voy hasta El Inca".



En la esquina de la avenida Colón y Versalles, "el bus estaba al filo de la Versalles. Vi que el bus no tenía direccionales. Avancé. El semáforo se puso en verde, entonces avancé. Yo no sabía que iba a girar. Cuando iba a cruzar la Versalles, el bus giró. En ese momento, yo frené. Traté de meterme a la vereda, pero había un poste en la esquina, entonces no pude meterme bien a la vereda. El bus giró y el señor dice que no me vio".

A la izquierda, el bus que embistió a Belén Prado. Fotos: Cortesía Francisco Contento



El conductor del bus chocó contra el volante de Belén. "Me desequilibró y se me metió la bicicleta debajo del bus. Yo traté de botarme hacia la vereda. Caí sobre la vereda, de cabeza. Por suerte estaba con casco. Me lastimé un poco la boca en el rebote. Pero mi bicicleta estaba debajo del bus y mis piernas quedaron enredadas en la bicicleta, entonces el señor -como no frenó y seguía andando- empezó a jalarme".



Cuando el conductor escuchó el ruido de la bicicleta mientras se doblaba, frenó. "Yo quedé justo casi que debajo de la llanta. Un milímetro más y la llanta estaba encima mío".

Belén salió del hospital la tarde de este jueves. Sufrió varios golpes y contusiones, tanto en extremidades superiores como inferiores. Tiene seis puntos en una pierna. "Por suerte no hubo ninguna fractura o lesiones mayores", dice.



Con respecto a su bicicleta, dice, "me costó mucho conseguir esa bici. Era prácticamente nueva. La semana pasada me la entregaron. Quedó destruida. Lo importante es que estoy bien. El hierro aguanta todo. Habrá que hacer un nuevo sacrificio para recuperarla".



Cuenta Belén que habló con el conductor y los encargados de la compañía de transporte "para hacer un llamado de concientización, de que sean un poco más empáticos con ciclistas y peatones. Ahora que Quito se está convirtiendo en una ciudad con muchos más ciclistas, que respeten eso. Que sean más responsables, más respetuosos y más atentos a lo que pasa en la calle". De igual manera, Belén hace un llamado a los ciclistas para que respeten las señales de tránsito.