Christian Cruz dice que solicitó al Ministerio de Salud la recalificación de su carné de discapacidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, aseguró que solicitó al Ministerio de Salud que se proceda a la recalificación de su carné de discapacidad. Lo dijo este miércoles, 15 de julio del 2020, en la sesión del Pleno del Cpccs.

Previamente, el consejero Juan Javier Dávalos había planteado una moción, para que Cruz efectúe la recalificación de su condición. En ese momento, el Presidente de la institución, que acredita un carné con el 81% de discapacidad visual y auditiva, pidió a Secretaría leer un ofició que dirigió al Ministerio de Salud, solicitando la recalificación de su carné. Finalmente, la moción de Dávalos fue retirada. Cruz habló de “falsas acusaciones” e incluso amenazó con tomar acciones legales al respecto.



El anuncio se efectuó en medio de una acalorada sesión, en la que hubo cruces entre consejeros. Francisco Bravo, por ejemplo, dijo que las consejeras Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira repiten discursos y que están más atentas del celular “o del maquillaje”.



Eso provocó la respuesta de Estupiñán, quien calificó al comentario como una muestra de “micro machismos” y pidió a Cruz que no se permita esas actuaciones en el Pleno.



Bravo también acusó a las tres consejeras de hacer “memes”, en relación a un comunicado firmado por Almeida, Estupiñán y Rivadeneira. Las funcionarias, el martes, informaron que la comisión técnica encargada de la selección del Superintendente de Ordenamiento Territorial presuntamente se reunió, sin hacer una convocatoria formal.



El área de comunicación del Cpccs aclaró que el pronunciamiento es de “exclusiva responsabilidad” de las tres funcionarias y aseguró que los veedores del proceso no requieren una convocatoria para reunirse.



Según Almeida y Estupiñán, el titular del Cpccs no informó a tiempo la primera terna que envió el Presidente Lenín Moreno para esa designación. A mediados de junio, el Pleno devolvió la nómina al Ejecutivo, por no acreditar declaraciones juramentadas.



Sin embargo, el Jefe de Estado ya remitió una segunda terna, integrada por Ginella Isabel Jácome Loor, Pablo Ramiro Iglesias Paladines e Ingrid Pamela Santillán Morocho.