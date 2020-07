Christian Cruz sigue al frente del Cpccs, pese al pedido de renuncia; tres consejeras abandonaron la sesión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pugna dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no cesa. Este miércoles, 29 de julio del 2020, se reinstaló la sesión plenaria del 42 del organismo, que se interrumpió abruptamente hace una semana, luego de que, con cinco votos a favor, se resolviera solicitar la renuncia de Christian Cruz a la Presidencia, por las denuncias de presunta adulteración de documentos para obtener su carné de discapacidad.

La vicepresidenta, Sofía Almeida, insistía en que, además de esa resolución, en la sesión de la semana pasado se apeló la Presidencia del Cpccs, para que Cruz no pueda dirigirla. Se trata de un mecanismo que consta en el reglamento de funcionamiento del Pleno. Esa moción tuvo tres votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.



Sin embargo, la Secretaría del organismo señaló este miércoles que la moción no fue aprobada, pues se requería la mayoría absoluta. La consejera, Ibeth Estupiñán, dijo que Cruz está tratando de quedarse por todos los medios posibles. “Renuncie, la Presidencia no es de propiedad suya, usted no tiene probidad”, señaló.



Cruz pidió a la secretaria del Cpccs, Guadalupe Lima, que constate el quórum reglamentario y dirigió la plenaria. La consejera, María Fernanda Rivadeneira, quien presentó documentos sobre la presunta adulteración del certificado médico con el que Cruz habría obtenido su carné, criticó a la Secretaria y la acusó de desconocer el procedimiento parlamentario.



Cruz se solidarizó con la Secretaria y cuestionó la postura de las consejeras. “Si es que las consejeras desean pedir la apelación a la Presidencia, que hagan el ingreso de la moción a través de secretaría y votaremos de forma democrática. No voy a caer en la provocación, señoras consejeras”, señaló el funcionario.



La plenaria siguió, y al momento de someter a votación algún punto, las consejeras reclamaban a Cruz por no aceptar la apelación de la Presidencia. Después, las tres abandonaron la sesión virtual.



En la sesión de este miércoles, el Pleno aprobó el informe de revisión de requisitos e inhabilidades presentado por la Comisión Técnica para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.



El Ejecutivo remitió una segunda terna para nombrar al titular de esa institución, integrada por Ginella Isabel Jácome Loor, Pablo Ramiro Iglesias Paladines e Íngrid Pamela Santillán Morocho, en ese orden. La primera nómina que envió el Presidente fue devuelta por el Pleno del Cpccs, ya que los candidatos incumplían con requisitos legales, como haber presentado su declaración juramentada.