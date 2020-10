Christian Cruz demandó por supuesta calumnia a consejera del Cpccs

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, tramita una demanda por calumnia en contra de María Fernanda Rivadeneira, una de las integrantes de este organismo.

Por sorteo, desde el 2 de octubre pasado, el trámite de la querella recayó en la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional, compuesta por los jueces Iván León, Lucía Tolero y Daniella Camacho, quien la preside.



Rivadeneira dijo este lunes 12 de octubre del 2020 a este Diario que aún no ha sido notificada al respecto, no ocultó su sorpresa e incluso deslizó una carcajada, pero apuntó que esto le permitirá ratificarse en sus acusaciones contra Cruz en los tribunales.



La consejera sostuvo que hay evidencias de que el funcionario obtuvo de manera irregular un carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva, y recordó que ella lo denunció el 22 de julio pasado ante la Fiscalía por estos hechos.



“Yo he sido quien ha denunciado ante la Fiscalía, ante la Asamblea Nacional por la obtención de manera irregular de un carné de discapacidad y que se lo sacó con documentación, como han dicho los médicos, adulterada”, expresó.



Rivadeneira confía en que la Asamblea terminará por censurar y destituir a Cruz en el juicio político que tendrá lugar el martes 13 de octubre del 2020 en el Pleno, a las 11:30, por supuesto incumplimiento de funciones.



Además, desde el 29 de septiembre pasado, Cruz tramita una acción de protección con medida cautelar en contra del presidente de la Asamblea, César Litardo, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador.



La demanda tiene que ver con la reconformación de la Comisión de Fiscalización, encargada de sustanciar el juicio político, un procedimiento que él considera que fue ilegal y que lo priva de un juez competente.

La jueza de la Unidad Judicial de la Niñez y la Familia de Quito, Ximena Barragán, aceptó a trámite este recurso y convocó a las partes a una audiencia vía telemática para este martes 13, a las 13:00.