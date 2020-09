Christian Cruz, presidente del Cpccs: ‘Juicio es por causales de hace 11 años’

LEA TAMBIÉN

Si denunció a la Comisión de Fiscalización en la CC, ¿por qué asistió a una reunión previa de esa entidad que inicia su juicio político el lunes?

Esta es la etapa previa de un juicio político. Aquí hay algunas inconsistencias, ya que caducó el tiempo para la notificación. A pesar de eso acudí a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, porque tengo la verdad, porque me asiste el derecho.

¿Cuál es el argumento ante la CC para demandar la conformación de la nueva comisión?

La Asamblea no tiene la facultad de nombrar dos comisiones de Fiscalización. No lo digo yo, sino un pronunciamiento de la Procuraduría General, pero además se violentan los derechos de defensa. Se intenta llamarle a juicio político por acciones que ya fueron analizadas hace 11 años, por el caso de mi carné de discapacidad. Este caso ya fue desestimado por la Fiscalía y archivado por le juez competente, cuando fui candidato al Consejo de Participación.



Son tres causales para el juicio político: el carné, luego un uso fraudulento y falta de probidad. ¿Qué responde a eso?

Estoy seguro de que es un juicio de elementos políticos, porque en la parte administrativa y legal tengo todos los argumentos para poder demostrar al país que tengo la razón. Se pretende desempolvar desestimaciones resueltas en el CNE.



El juicio debe ser constituido por actuaciones en mi periodo de funciones y hasta un año posterior. La Asamblea necesita poner un juicio a cualquiera, justo ahora que investigamos USD 7 000 millones de casos de corrupción.



¿Por qué tiene un carné de discapacidad?

El carné de discapacidad es porque hace 11 años tuve un accidente y sufrí una lesión y me sometí a los análisis de los especialistas y en el Conadis se determinó el porcentaje de discapacidad. La discapacidad es visual y auditiva y sumada dan 81%.

81%. Eso dice el carné, pero ¿usted tiene 81% de discapacidad?

Entendamos que el porcentaje lo da el equipo calificador del Conadis. Hace 11 años había una tabla de valoración llamada Baremo, donde aquella persona que tenía una discapacidad mínima ya tenía el 30% y si superaba eso tenía el 40%. Entiendo que, en mi caso, que con esta discapacidad visual y auditiva el equipo especializado revisó y tengo un carné legal y legítimo.



¿Cuándo va a hacer el trámite para una revisión del carné?

He solicitado hacerlo de forma voluntaria al Ministerio de Salud.



¿Cuándo lo hará?

Estoy a la espera de que el Ministerio me responda el tema de la recalificación.