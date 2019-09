Christian Cruz: ‘Diez personas quieren restarnos las competencias’

LEA TAMBIÉN

¿Cómo funcionaba la mayoría que fue cesada?

Ha sido evidente una posición que marcó la diferencia del consejo anterior, fue una posición radical en la sesión 004, donde tuvieron la iniciativa de revisar lo actuado anteriormente.

¿Cómo califica a esa mayoría?

Era una mayoría que tenía un punto de vista totalmente opuesto a la independencia que yo propongo. Tenía una línea y unas directrices políticas que no comparto.



¿A quién respondía?

A un lineamiento político que estuvo en su momento. Yo más bien quiero ver de aquí para adelante; porque tenemos la posibilidad de conversar todos los ecuatorianos, con todos los sectores sociales, con los actores políticos.



¿Qué pasaba ahí?

Había una visión diferente. Una línea para revisar lo actuado, los procesos, a cuestionar muchas acciones y nombramientos. Pero más allá de eso, el presente es importante. El país debe conocer que en el Consejo actual conversamos todos lo integrantes, y que tienen su espacio para defender sus competencias: la primera, la participación ciudadana; la segunda, la lucha contra la corrupción, y la tercera, la designación de autoridades.

¿Qué le parece que se vaya a desaparecer al Cpccs?

Diez personas quieren restarnos las competencias del Consejo de Participación, violentando la voluntad del pueblo, que en las últimas elecciones más de 5 millones de ecuatorianos se pronunciaron por que debe existir un consejo independiente y apartidista. Yo respeto, porque soy un demócrata, pero serán los ecuatorianos a través de su voto los que definan. Les invito más bien a consolidar un diálogo unificado y proactivo.



¿Hay una estrategia ante este vendaval anti-Cpccs?

Por supuesto. Hay un plan de acción que es apegarnos a la ley, hacer cosas concretas, transparentar y empoderar la participación ciudadana, que es un derecho fundamental, que nos permite modernizar la democracia. Ese es el objetivo del Consejo de Participación, a través de las veedurías ciudadanas, de los observatorios ciudadanos, de la silla vacía, con foros, con capacitación.



Este es un país lleno de oportunidades, en el que necesitamos unirnos y por eso estoy conversando con todos. Debemos trascender la bronca de la década ganada versus la década perdida, propongo la tercera vía, la de la participación ciudadana.



Tienen más o menos un año hasta que dejasen de tener funciones...

Tengo mucha fe en el pueblo, que es sabio. Esperemos que recojan las firmas. Veamos si lo pueden hacer y en función de eso nos proyectaremos. Con la Asamblea voy a solicitar un conversatorio con el Presidente de la entidad, que me parece un hombre sensato e inteligente para dialogar.

¿Cómo fue la reunión con el presidente Moreno?

Fue una reunión protocolar, a la que asistimos los consejeros. Conversamos este tema fundamental, que es desaparecer la corrupción y la impunidad. Respetando la independencia de cada una de las funciones, queremos empoderar la institucionalidad del Cpccs porque representa la voluntad del pueblo ecuatoriano de la participación ciudadana y en función de eso hemos tenido una aceptación del Gobierno. Tenemos respeto a la independencia y un, digamos, que buen inicio de este nuevo consejo de participación.



¿Por qué no fue el consejero Juan Javier Dávalos?

Debería preguntarle usted al consejero Dávalos. Tengo entendido que confirmó la visita a la Presidencia de la República pero finalmente no asistió.



Él está identificado con el correísmo. ¿Es un impedimento para consensos?

Más bien creo que eso da un equilibrio al Consejo porque nos permite ver otros puntos de vista, que son respetables y que podemos articular y trabajar en función de un país diverso. Aquí tan valioso es el voto y la posición de Juan Javier Dávalos como el de todos los consejeros. Aquí no está nadie más ni menos. Todos tienen su espacio, su protagonismo y su decisión e ideas y argumentos positivos. Vamos sumando y poniendo sobre la mesa para tomar decisiones.



¿Es decir que usted está convencido de que podrán revertir toda esta cuestión en contra del Cpccs?

Estoy convencido de que yo como presidente voy a hacer mi mejor esfuerzo, apegado a la ley y a la Constitución. Y cuando uno actúa de esta manera, conjuntamente con el resto de consejeros, el cambio va a ser evidente. Porque hay un lenguaje universal, o sea, más allá de las pretensiones, de los lineamientos políticos, de los cálculos en vísperas a las elecciones… Hay un montón de cosas que se están manifestando en este momento, son diferentes escenarios. Pero independientemente de eso, que todos los actores sociales están latentes, por eso están haciendo la recolección de firmas, por ejemplo.



¿Para usted es una cuestión política, tal vez como para lanzarse en el 2021?

Yo respeto, veo que son actores políticos; de hecho hay un frente, que respeto, que son políticos de prestigio de épocas anteriores.