En Chone se realizan operativos en la zona comercial para evitar aglomeraciones por el Día del Padre. Cortesía Municipio de Chone

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El domingo 21 de junio del 2020, los cementerios de Chone (Manabí) estarán cerrados al público para evitar contagios con el covid-19. La decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal, tras analizar las semanas posteriores al Día de la Madre (10 de mayo).

Según Gabriel Mendoza, del Distrito de Salud de Chone, luego de conmemorar ese día se registró un repunte de casos positivos. Por eso además de no abrir los cementerios, también habrá rigurosos controles en los barrios para evitar celebraciones, que pongan en riesgo a las familias y los vecinos.



Patricio Zurita, director distrital de la Policía Nacional, señaló que los operativos se iniciaron el viernes 19 de junio y que también participará la Intendencia. Esos controles también se harán en restaurantes y locales comerciales para evitar aglomeraciones de personas.



Las fumigaciones también se mantendrán durante el fin de semana, para evitar contagios en las zonas concurridas como mercados.



Sonia Arteaga planeaba visitar a su abuelito Jorge Arteaga en el cementerio central de Chone, pero tras la medida del COE ya no podrá hacerlo. “Nos entristece mucho no visitarlo, pero esperamos que la próxima semana si nos dejen ir porque estas prohibiciones nos afectan emocionalmente”.



En la sesión del COE cantonal también se decidió que Chone continuara una semana más en amarillo. Aún la curva epidemiológica no cede, para cambiar a verde. Hasta el 15 de junio del 2020, el cantón registraba 292 casos positivos.