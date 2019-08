Chone, Manabí, está en crisis por falta de plata y servicios

LEA TAMBIÉN

La situación económica y sanitaria del cantón Chone es crítica y el Municipio no cuenta con recursos. De los USD 33 millones de su presupuesto anual, el 75% ya está comprometido en obras que se adjudicaron en enero de este año y un 20% es para el pago de servicios y sueldos de 700 empleados municipales.

Apenas tiene un 5% para obras de mantenimiento vial o de cogestión con los moradores de la zona rural.



El actual alcalde Leonardo Rodríguez, quien se posesionó el 15 de mayo pasado, señaló que encontró un cabildo y un cantón en crisis económica, y con los servicios básicos colapsados, sobre todo el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, que se destruyó en el terremoto del 2016.



En el primer mes de su gestión se intentó reparar las tuberías del alcantarillado pluvial y sanitario, a través de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable Aguas del Chuno. Pero esta institución no tiene recursos y registra una cartera vencida de más de USD 6 millones.



Además, de ese monto, USD 1,5 millones no se podrán cobrar porque los usuarios no recibieron el servicio de agua potable ni alcantarillado.



Esa deuda se condonará a los moradores de seis sectores que tienen esos problemas.



Por ejemplo, Juana Vergara puso una denuncia en la Empresa Aguas del Chuno sobre la tubería dañada, pero no ha sido reparada. Ella tiene una deuda de USD 200 con esa entidad. “Semanalmente gasto USD 7 en la compra de agua en tanqueros y no es justo que pague por agua que no llega”.



El Alcalde señaló que para afrontar la crisis, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial declaró hace un mes al cantón en emergencia hidrosanitaria. A través de esa medida, el Municipio consiguió la semana pasada un crédito de USD 20 millones del Banco de Desarrollo para el sistema pluvial. Y la Secretaría de la Reconstrucción dio 14 millones para agua potable y alcantarillado.



Sin embargo, el Municipio necesita USD 10 millones más, debido a que el proyecto integral cuesta USD 42 millones. El burgomaestre señaló que están a la expectativa de conseguir otro crédito, a través del Gobierno nacional.

Obras como el hospital (foto) se entregarán en el 2020. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Si no lo consiguen deberán buscar ayuda en la empresa privada. “Sería una alianza con la empresa Aguas del Chuno, para que a través de la recaudación se paguen las obras restantes y el mantenimiento”.



En los últimos cuatro años, en Chone se han invertido alrededor de USD 10 millones en la reparación de la planta de agua potable, la laguna de oxidación y el reemplazo de tuberías y alcantarillas, según el exalcalde Deyton Alcívar.



Sin embargo, esos trabajos no solucionaron la crisis hidrosanitaria debido a que la red de tubería de asbesto cemento había cumplido su vida útil antes del terremoto y el movimiento solo agudizó más el problema, ya que los tubos se trizaron y se desacoplaron.

El alcantarillado de la avenida Amazonas colapsó en febrero y los trabajos terminarán este mes. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Eso ocasionó socavones y constantes inundaciones en los barrios principales de la zona urbana. Además, los moradores conectaron el alcantarillado sanitario al pluvial para desfogar el agua de sus casas.



El Alcalde afirma que es imprescindible tener servicios básicos, porque se mitigarán las inundaciones en invierno y se lograría que los inversionistas se interesen en construir desde hoteles en la zona del humedal de la Segua hasta cadenas de centros comerciales. “Esas obras generarían empleo en la ciudad”.



El economista Jorge Zambrano asegura que el 40% de la población urbana está subempleada o desempleada, según un estudio del 2018 hecho por la Universidad Laica Eloy Alfaro. Solo el 7% de la población se dedica al comercio y la economía se mueve por la agricultura y ganadería. “Una ciudad con calles dañadas y sin servicios básicos no es atractiva para los inversionistas”.



El Alcalde señala que la mayoría de los ciudadanos depende de cargos públicos, directa o indirectamente.



Entre el 2016 y el 2019, Chone ha sido declarada en emergencia hidrosanitaria en cinco ocasiones. El Comité de Operaciones de Emergencia lo hizo ante el colapso de las tuberías, el rebosamiento de alcantarillas y las inundaciones.