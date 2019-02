Chofer de carro que agredió a agente civil de tránsito será denunciado por ataque y resistencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció este martes 19 de febrero del 2019, por el caso del conductor de un auto Chevrolet Corsa negro que trató de arrastrar a un agente en la esquina de las avenidas 6 de Diciembre y De los Granados, en el norte de Quito.

El video de ese hecho se difundió ayer de forma masiva en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el uniformado estaba sobre el capó del automotor para evitar que el chofer escapara y ser atropellado. "Pónganse adelante, señores", le pide a gritos al conductor de un vehículo desde el cual se grabó la agresión.



Julio Puga, director de la AMT, se mostró preocupado por lo que ocurrió ya que no es el primer hecho de este tipo que se denuncia este año.



El pasado 1 de febrero se difundió otro video en el que se observa cómo un agente de tránsito fue embestido por un carro todo terreno, de color vino, en el sector de Llano Grande, en el extremo norte de Quito.



Ante la serie de agresiones, el funcionario explicó que el Chevrolet Corsa no tenía placas, ni la matrícula al día. "Estamos recopilando la información, la cuál será puesta a consideración de la Fiscalía este martes. Existe una flagrancia y pondremos una denuncia puntual como Agencia Metropolitana de Tránsito", señaló Puga.



Asimismo -acotó el Director de la AMT- el uniformado presentará la denuncia de forma personal. De momento, el conductor del Chevrolet no está detenido. "No tuvimos la asistencia o tal vez hubo falta de coordinación oportuna con el ECU 911".



El carro fue detenido por no estar matriculado y sin identificaciones. La AMT denunciará al chofer por ataque y resistencia que es un delito de acción penal tipificado en el artículo 283 del Código Penal.



El agente se encuentra en buenas condiciones de salud, sin lesiones.



Puga indicó que, en el 2018, una persona fue sancionada con seis meses de reclusión por ataque y resistencia.



En el 2019 hay dos casos abiertos por ataque y resistencia. Uno es el que se reportó en Llano Grande cuyo proceso legal está en curso. El segundo caso es el difundió ayer en redes sociales.