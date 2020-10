En las Fiestas de Quito, las chivas buscan su espacio

LEA TAMBIÉN

Se acercan las Fiestas de Quito y la Asociación de Chivas Quiteñas ya tiene listos los protocolos de bioseguridad. La información fue publicada en redes sociales y no faltaron las preguntas sobre el costo del servicio.

También hubo personas que averiguaban sobre las medidas de bioseguridad para evitar los contagios. La decisión final será del Comité de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito.



Elizabeth Peñafiel, vicepresidenta de la Asociación de Chivas Quiteñas, anunció que este lunes 26 de octubre entregarán a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) un video en el que se especifica cómo se va a proceder con los usuarios de las chivas ante las precauciones necesarias por la pandemia.



Peñafiel explicó que la AMT ha recibido en el transcurso de los dos últimos meses cartas con la solicitud de funcionamiento y el protocolo de bioseguridad que elaboró la Asociación para operar sin peligro, especialmente en la próxima temporada de Fiestas de Quito.



La ejecutiva enfatizó que la AMT es el ente regulador que puede dar la autorización respectiva y entregarles el permiso de circulación necesario. La Asociación de Chivas Quiteñas agrupa a 14 socios, empresas que en conjunto operan 50 chivas. Cada empresa tiene entre tres y cuatro vehículos en promedio, salvo un socio que tiene siete vehículos. Las chivas no vienen de otras partes, están registradas y matriculadas en el Distrito Metropolitano de Quito.



En todo caso, ya se anuncia que el usuario de las chivas, antes de subir al vehículo, deberá desinfectarse las manos y le entregarán una botella plástica con el tradicional canelazo; el recipiente será de uso personal e intransferible.



Además, el piso de los vehículos ha sido señalizado con cruces de color amarillo, colocadas a una distancia de 1.50 metros entre ellas para que los usuarios o las parejas mantengan el debido distanciamiento social a causa de la pandemia.



El aforo determinado por esta señalética muestra que se permitirá que el vehículo lleve el 50% de su capacidad original. La música no faltará y los gritos de 'Viva Quito' tampoco.



Otras medidas: antes de que los pasajeros suban a las chivas, las unidades y sus pasamanos serán perfectamente desinfectadas. Este proceso se realiza dentro y fuera del vehículo. Las banderitas también se entregan de forma individual.

Peñafiel defendió que una chiva es un vehículo bastante seguro para evitar el contagio de un virus porque es abierto y no tiene ventanas. Además, el tiempo del recorrido es limitado y generalmente el grupo a bordo suele ser de amigos cercanos, compañeros de trabajo o familiares. Añadió que una chiva presta garantías contra la transmisión del virus que es difícil de tener en un bar o una discoteca.