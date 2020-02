Ciudadano Chino, sospechoso de coronavirus, dio positivo para otra infección viral según el MSP

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ciudadano chino, de 49 años, que permanece aislado en una casa de salud en Quito por sospechas de coronavirus, dio positivo a otra infección viral. Así lo aseguró Patricio Gavilánez, coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública (MSP) durante la sesión del Concejo Metropolitano de Quito este sábado 1 de febrero de 2020.

El paciente ingresó al país el 21 de enero desde Madrid (España) sin síntomas. El 23 de enero ingresó a una casa de salud con fiebre en donde se descartaron otros problemas respiratorios como influenza, explicó Gavilánez en su intervención. Desde entonces el ciudadano de nacionalidad china permanece en aislamiento y en terapia intensiva.



"Sabemos que es una enfermedad complicada. (...) Ventajosamente ha dado positivo para alguna otra infección viral que vamos a confirmar hoy día, pero el paciente está vivo. Está estable en terapia intensiva", dijo Gavilánez frente al Concejo Metropolitano y el alcalde Jorge Yunda.



A partir de 1:03:00, Patricio Gavilánez, coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública (MSP) habló del tema durante la sesión del Concejo Metropolitano de Quito.

"Está boca arriba, lo que significa que hay una mejoría. Se le bajaron los parámetros de terapia intensiva, ya no está 8 cm por minuto de oxígeno entonces está vivo y estable. Tenemos problemas renales por la misma terapia intensiva, la deshidratación del paciente y también posiblemente por el mismo proceso infeccioso", agregó.



El Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó que hasta la mañana de hoy el estado de salud del paciente no ha variado. También indicó que las 42 personas que viajaban en el mismo vuelo que el ciudadano no presentan síntomas. Los amigos del paciente permanecen en aislamiento domiciliario y tampoco presentan síntomas.