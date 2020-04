¿Cómo está la salud de Kim Jong-un? China envía un equipo de expertos para asesorar a Corea del Norte

LEA TAMBIÉN

China ha enviado un equipo a Corea del Norte que incluye expertos médicos para asesorar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La comisión de médicos y representantes del Estado chino ha sido enviada a territorio norcoreano en un momento en el que arrecian las informaciones contradictorios sobre la salud de Kim. Reuters no ha podido determinar lo que supone el viaje del equipo chino en relación con el estado de salud del líder norcoreano.



Una delegación encabezada por un alto cargo del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino partió de Pekín hacia Corea del Norte el jueves, según dos de las fuentes consultadas. El departamento es el principal organismo en las relaciones de China con la vecina Corea del Norte.



Las fuentes se negaron a ser identificadas dada la sensibilidad del asunto.



Reuters no consiguió ponerse en contacto con el Departamento de Enlace a última hora del viernes, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió a una solicitud de comentarios.



El Daily NK, un portal web de noticias con sede en Seúl, informó a principios de esta semana que Kim se estaba recuperando tras haberse sometido a una intervención cardiovascular el 12 de abril. El portal citó una fuente no identificada de Corea del Norte.

Un ciudadano surcoreano mira una televisión en la que se muestra una imagen del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Seúl, Corea del Sur, el 21 de abril de 2020. Foto: Reuters

Representantes del Gobierno de Corea del Sur y una fuente oficial del Departamento de Enlace chino cuestionaron informaciones difundidas posteriormente, que sugerían que Kim estaba en grave peligro tras la operación quirúrgica. Las fuentes surcoreanos dijeron que no han detectado signos de actividad inusual en Corea del Norte.



El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también minimizó las informaciones de que Kim está gravemente enfermo. "Creo que la información es incorrecta", dijo Trump a la prensa, si bien se negó a decir si se ha puesto en contacto con las autoridades de Corea del Norte.



El viernes, una fuente de Corea del Sur dijo a Reuters que la información recabada por la inteligencia del país es que Kim está vivo y que probablemente aparecerá pronto. La fuente dijo que no tenía ningún comentario que hacer sobre la condición actual de Kim o cualquier implicación china en el asunto.



Una fuente oficial familiarizada con la inteligencia de EE.UU. dijo que se sabe que Kim tiene problemas de salud, pero que no se tiene ninguna razón para concluir que está gravemente enfermo o que no podrá reaparecer en público.



Corea del Norte es uno de los países más aislados y herméticos del mundo, en el que la salud de sus líderes es tratada como un asunto de seguridad estatal. Reuters no ha sido capaz de confirmar por sus propios medios ningún detalle sobre el paradero o el estado de salud de Kim.



Los medios estatales de Corea del Norte informaron por última vez sobre el paradero de Kim cuando presidió una reunión el 11 de abril. Sin embargo, no informaron de que asistiera a un evento celebrado el 15 de abril para conmemorar el aniversario de su abuelo, Kim Il Sung, una fecha importante en Corea del Norte.



Kim, quien se cree que tiene 36 años, ha desaparecido de la cobertura de los medios estatales norcoreanos con anterioridad. En 2014 lo hizo durante más de un mes y la televisión estatal norcoreana lo mostró tiempo después cojeando. Las especulaciones en torno a su salud han sido avivadas por su fuerte tabaquismo, su aparente aumento de peso desde que accediera al poder y los antecedentes familiares de problemas cardiovasculares.