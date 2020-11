China ve mayor riesgo de infecciones locales de covid-19 por casos importados

China está enfrentando un mayor riesgo de transmisiones locales de coronavirus en el invierno boreal debido a los casos detectados en personas que llegaron del exterior en momentos en que la pandemia se acelera, dijo un alto funcionario de la autoridad sanitaria del país.

En el invierno podría haber algunos casos esporádicos de covid-19 en China, dijo Li Bin, viceministro de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa.



La prevención de la epidemia y los esfuerzos de control de propagación no deben relajarse por un solo momento, advirtió Li.



Países como India, Brasil y Francia están reportando decenas de miles de nuevos contagios a diario. China, por el contrario, pudo controlar en gran medida la propagación del coronavirus los últimos meses, aunque algunos contagios comunitarios afectaron partes del país en forma periódica.



La semana pasada surgieron casos locales relacionados con la importación de alimentos en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte del país, mientras que un funcionario del aeropuerto en Shanghái contrajo el virus a pesar de no haber tenido contacto con personas infectadas.



Los funcionarios que participaron en la conferencia de prensa señalaron un aumento en los casos importados entre viajeros que llegan de fuera del país.



China siguió frenando la emisión de visas a ciudadanos extranjeros al tiempo que restringe las salidas no urgente de ciudadanos chinos, dijo a periodistas Yin Chengji, comisionado adjunto de la Administración Nacional de Inmigración.



El país también ha tomado medidas más estrictas sobre los alimentos congelados importados, realizando controles aleatorios en más de 870.000 muestras, dijo Bi Kexin, funcionario de la Administración General de Aduanas, en la misma conferencia de prensa.



Consultado si China crearía los llamados "vuelos burbuja" con países menos afectados por el virus, el viceministro de Relaciones Exteriores, Luo Zhaohui, dijo que no era el momento adecuado.



También advirtió a los ciudadanos chinos sobre los viajes al exterior. "Nuestro consejo es no salir del país", dijo Luo.