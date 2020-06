China teme un nuevo rebrote de la pandemia que sigue golpeando a Brasil

LEA TAMBIÉN

China anunció el domingo 14 de junio del 2020, 57 nuevos casos de covid-19, lo que hace temer un rebrote en el país de la pandemia, que sigue golpeando a otras regiones del mundo, con particular intensidad en Brasil, el segundo país más afectado por detrás de Estados Unidos.

El confinamiento, el uso de la mascarilla y las pruebas de diagnóstico habían controlado la epidemia de covid-19 en China, donde surgió el año pasado en la ciudad de Wuhan (centro).



Pero las autoridades de Salud chinas anunciaron este domingo 14 de junio 57 nuevos casos, 36 de ellos infecciones locales registradas en la capital, Pekín.



Las autoridades sanitarias de la capital indicaron que los 36 casos están vinculados al mercado de abastos de Xinjadi, en el sur de Pekín, que suministra la mayor parte de los productos frescos de la capital.



El nuevo foco ha llevado a las autoridades a decretar el confinamiento de 11 barrios residenciales cercanos al mercado, el cierre de nueve colegios y jardines de infancia y la suspensión de eventos deportivos, cenas en grupo y visitas en grupo de otras provincias.



Asimismo, otros dos casos se reportaron el domingo en la provincia de Liaoning en el noreste del país, y según las autoridades, están vinculados con los de Pekín.



También se teme una segunda ola en Estados Unidos, el país más castigado por el covid-19, con 115 347 decesos -700 más en 24 horas- y más de dos millones de casos, donde varios estados que retomaron actividades en abril registran un número importante de nuevos casos.



En Irán, en las últimas 24 horas se registraron 107 muertos, el mayor número diario en dos meses, y 2 472 contagios adicionales, lo que lleva a un total de 187 427 infectados desde el anuncio de los primeros casos en febrero y 8 837 fallecidos.



“Es muy doloroso para nosotros anunciar este número de tres cifras”, declaró la portavoz del ministerio de Salud, Sima Sadat Lari.



Avance sostenido en América Latina



En todo el mundo, el coronavirus ya ha matado a 430 289 personas y ha infectado 7,8 millones, según un balance de AFP , pero las cifras reales podrían ser muy superiores por falta de diagnósticos en muchos países.



Los casos declarados se duplicaron desde el 7 de mayo, y los decesos, en el último mes y medio.



Europa es el continente con mayor número de muertos, 187 550, y 2.4 millones de contagiados, pero es en América Latina, con 78 293 fallecidos y 1,6 millones de infectados donde más avanza.



El viernes 12 de junio, la región registró más de 55 000 casos, un 40% del total de contagios confirmados ese día.



Brasil, que ya suma 42 720 muertos y 850 514 casos, es ya el país más afectado del mundo, por detrás de Estados Unidos.



Sin embargo, en muertes por millón de habitantes, el panorama en Brasil es menos dramático que en Estados Unidos y Reino Unido. Este último es tercero en fallecimientos.



El alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Bruno Covas, quien está enfermo de cáncer, informó que tiene covid-19, aunque seguirá al frente del gobierno de la ciudad.



Argentina, con un nuevo récord diario superó los 30 000 casos confirmados, después de registrar 1 531 infectados en un día.



“Soy un optimista y no me gusta decirlo, pero creo que lo peor está por venir”, vaticinó el ministro de Salud, Ginés González García en una entrevista con el portal ambito.com.



Panamá también alcanzó la mayor cifra de contagios en 24 horas, que elevó el total de casos por encima de los 20 000, y 429 muertos.



México, segundo país latinoamericano más afectado, reportó 5 000 nuevos casos el viernes, un récord en el territorio que suma 16 448 muertes y más de 139 000 casos.



En Chile, que también registró el viernes 12 de junio sus peores cifras, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, renunció el sábado 13 de junio en medio de cuestionamientos por la respuesta ante la pandemia. Hasta ahora, 3 101 personas murieron por el virus.



El Salvador empezará a abrir progresivamente la actividad económica con rigurosos protocolos, pese a los temores de un alza en los contagios del nuevo coronavirus, anunció la noche del sábado el presidente Nayib Bukele.



En India, que registró más de 9 000 muertos y más de 300 000 casos confirmados, los cuerpos se acumulan en las morgues y los crematorios no dan abasto. Según los medios indios muchas personas mueren en las ambulancias tras ser rechazadas por los hospitales que exigen en algunos casos grandes cantidades de dinero a los enfermos.



En Europa, los ciudadanos se han echado a las calles, las terrazas y a las playas en masa tras pasar tres meses encerrados.



A partir del lunes 15 de junio muchos europeos podrán volver a viajar dentro del continente, aunque algunos países como Italia, ya abrió sus fronteras el 3 de junio y otros como España, esperarán al 1 de julio para hacerlo.