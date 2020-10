China hace pruebas de covid-19 a todos los residentes de la ciudad Qingdao tras nuevos casos

LEA TAMBIÉN

La ciudad china de Qingdao dijo el lunes 12 de octubre del 2020 que realizará pruebas de covid-19 a toda la población, de más de nueve millones de personas, durante cinco días después de que aparecieran nuevos casos relacionados con un hospital donde se trataban los contagios importados.

La ciudad registró seis nuevos casos de covid-19 y seis casos asintomáticos el domingo. La mayoría de los casos estaban relacionados con el Hospital de Tórax de Qingdao.



El recuento de la Comisión Nacional de Salud del 11 de octubre mostraba 21 casos confirmados de covid-19 en China, pero se publicó después del anuncio de Qingdao y no incluía ninguna infección confirmada en la ciudad.



El número de nuevos casos asintomáticos, que China no cuenta como casos confirmados, se elevó a 32, frente a los 23 del día anterior, dijo la Comisión. Las autoridades no ofrecieron un desglose sobre dónde se registraron los nuevos casos asintomáticos, aunque dijo que 29 de estos casos eran infecciones importadas.



Las infecciones diarias de covid-19 en la China continental han disminuido drásticamente desde los picos alcanzados a principios de este año, pero el país sigue en alerta máxima para evitar los dolorosos confinamientos que llevaron a una contracción total de la segunda economía global.



Qingdao ya ha cerrado el Hospital del Tórax de Qingdao, así como el departamento de emergencias de su hospital central. Los edificios donde viven los infectados también han sido cerrados como parte de las medidas de contención del virus.

El número total de casos confirmados de covid-19 en la China continental es ahora de 85 578, mientras que el número de muertes se mantuvo sin cambios en 4 634.