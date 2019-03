China se convirtió en el primer proveedor de autos particulares

LEA TAMBIÉN

El ‘Made in China’ dominó la importación de vehículos de uso particular en enero pasado, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

En el primer mes del año se compraron USD 15,8 millones en este tipo de autos procedentes del país asiático.

Con esa cifra, el gigante se consolidó con el 19,2% de participación de las compras al exterior, desplazando a Corea del Sur, que había ocupado el primer lugar desde enero hasta diciembre del 2018.



En el total de unidades vendidas (incluidos otros autos como buses, vans, etc.), China ocupa el segundo lugar, luego de Colombia. De acuerdo con cifras de la Cámara de Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), Colombia superó con 86 unidades a China en enero pasado. El acumulado de los asiáticos fue de 1 640 automotores en el primer mes del año.



La marcha china Great Wall fue la quinta mejor ranqueada con el 5% de participación en el mercado en enero.



En Guayaquil, la empresa Nexumcorp abrió en diciembre de 2017 su agencia Changan, la marca china más vendida en el mundo. “El mercado automotor se va a empoderar con producto chino”, proyectó Helen Rodríguez, asesora de ventas de Changan.

Para la vendedora, esta marca se diferencia porque tiene tecnología propia y “es fabricante de todos sus motores”. Actualmente tienen 11 modelos de vehículos. El básico cuesta USD 20 000.



Deisy Pacheco, especialista con 23 años en la industria automotriz, asegura que hay, al menos, cinco factores que inciden en la conquista del carro chino en el mercado nacional, Una de ellas es el precio, ya que el gigante asiático puede competir con economía de escala.



Otros elementos se relacionan con los grupos económicos que respaldan las marcas, la facilidad en acceso a créditos y el servicio a escala nacional de venta y posventa.



“En julio haremos la Expo China Motor, justamente por este crecimiento de las marcas”, dijo José Antonio Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Chino.



El empresario considera que debido a las buenas relaciones con el país asiático es necesario un acuerdo comercial. En la región, países como Perú, Chile y Costa Rica ya lo tienen.

El directivo añadió que la apuesta de la carrocería china por tecnología y manufactura de calidad está dando frutos.



El sector automotor, en general, tuvo un buen bimestre. Entre enero y febrero pasados, la comercialización de unidades creció 2,3% comparado con igual período del 2018. Las ventas superaron las propias proyecciones de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que proyectaba resultados más modestos.



El enganche para otros autos importados está en el equipamiento. Ese es el caso de la marca francesa Peugeot, que incorpora asientos con sistema de masaje y calefacción en sus modelos. En enero de este año vendieron 107 unidades.



En tanto, la industria local continuó perdiendo mercado. En febrero pasado vendió 2 642 unidades, alcanzando una participación de 24,68%, una disminución de 10 puntos porcentuales en comparación con igual mes del año pasado, según cifras de Cinae.

​



David Molina, titular del gremio, advirtió que de no haber elementos que den competitividad al sector, la participación local en las ventas del sector no superará el 20% durante este año, siendo los autopartistas el grupo más afectado.



Hoy se inaugura la Mesa Productiva Automotriz, que reunirá a fabricantes, autopartistas, ensambladoras y afines, con el fin de generar una agenda para impulsar a la industria nacional. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la empresa ensambladora Metaltronic, en Quito.



El gremio prevé presentar algunas propuestas. Entre ellas, que a mediados de año se revise la Resolución 025 del Comité de Comercio Exterior e Inversiones (Comex), vigente desde diciembre pasado.



Con este documento se aprobó un 0% de arancel para las piezas y partes importadas (CKD) en proyectos nuevos. Mientras que para los vigentes se estableció una reducción progresiva del arancel a medida que se incremente el componente local. No obstante, la Resolución contempla aranceles mínimos por año. En el 2019 se ubica en 13% y para el próximo año será del 10%.



Para Molina, la industria nacional continúa compitiendo en desventaja, puesto que si una empresa ensambladora incrementa el componente de piezas locales por encima de lo exigido, igual deberá pagar al menos un 13% por aranceles.

Exportaciones subieron



Según las cifras del BCE, las exportaciones de vehículos crecieron 143% en enero pasado, en relación a igual mes del año anterior. La única empresa que exportó durante ese mes fue GM, con 119 unidades de su modelo D-Max a Colombia.



El presidente de la Cinae lo atribuyó a un tema estacional y las necesidades de importación del país vecino, ya que hubo meses del pasado año que superaron ese volumen de exportación. Durante todo el 2018 se vendieron al exterior



1 510 unidades, según cifras de la Cinae. La cifra es significativamente baja en relación al 2012 cuando se llegaron a exportar 23 386 unidades. Desde febrero pasado, Great Wall también está exportando.