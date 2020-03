China anuncia que los pacientes en estado grave por el covid-19 bajan de 1 000

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias chinas anunciaron este 27 de marzo del 2020 que el número de pacientes en estado grave o crítico como consecuencia de la contracción del coronavirus SARS-CoV-2 es de 921, situándose por primera vez desde enero por debajo de la barrera de los mil.

De éstos 921, 882 se encuentran en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei y cuna del brote que ya ha dejado 2 538 muertos en la ciudad, tras anotarse los tres últimos decesos certificados en el país asiático.



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16:00 hora GMT del viernes) también se registraron 54 nuevos contagios, misma cifra que en la víspera, todos ellos de los llamados "importados". Es decir, de viajeros procedentes del extranjero.



La distribución geográfica de estos 54 casos fue la siguiente: 17 en Shanghái (este), 11 en Cantón (sureste), 6 en Fujian (sureste), 5 en Tianjin (noreste), 4 en Zhejiang (este), 3 en Pekín, 3 en Liaoning (noreste), 2 en Mongolia Interior (norte), 2 en Jilin (noreste) y 1 en Shandong (este).



Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la resultante neumonía covid-19 -siempre según las cifras oficiales- parece más controlada. De ahí el repunte de los casos importados en las últimas semanas, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus.



Además, en los últimos días, Pekín ha anunciado el desvío de sus vuelos internacionales con destino a la capital china como medida de asegurar que los llamados casos "importados" no seguían en aumento en la ciudad, lo cual explica en parte la amplia distribución geográfica de los nuevos casos.



No obstante, y con el objetivo de minimizar riesgos, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció el veto temporal a la entrada de extranjeros en suelo chino a partir del día siguiente que, a tenor de las cifras divulgadas hoy, no ha surtido aún el efecto deseado.



El balance de las autoridades sanitarias difundido este 27 de marzo apuntó que el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81 394, entre los que han perecido 3 295 personas.



También se ha dado de alta a 74 971 personas tras haber superado con éxito la enfermedad, por lo que el número de infectados "activos" es de 3 128.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 699 396 contactos cercanos con infectados, de los cuales 17.198 continúan en observación, y de ellos, 184 serían casos sospechosos de haberse contagiado del coronavirus SARS-CoV-2.



Las nuevas y más estrictas normas de cuarentena en ciudades como Pekín, por ejemplo, ha hecho que desde hace varios días la cifra de pacientes en observación vaya en aumento.



El pasado día 12, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático, aunque han puesto en marcha nuevas medidas para evitar nuevos brotes como consecuencia de los llamados casos "importados".



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).