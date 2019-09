China levantó suspensión temporal a una de las exportadoras de camarón

LEA TAMBIÉN

China levantó la suspensión temporal a una de las cinco exportadoras de camarón ecuatoriano.

El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Iván Ontaneda, informó que las autoridades chinas levantaron la sanción que habían impuesto a Omarsa Group, por una supuesta detección del virus de la cabeza amarilla. Esta es una de las mayores exportadoras del crustáceo y Ecuador pudo demostrar que esa enfermedad no ha sido registrada en ninguna de las zonas de producción del camarón. Por lo tanto, se trató de ‘un falso positivo’, como ya habían adelantado directivos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).



A través de su cuenta de twitter, el funcionario dijo que la medida es “fruto del diálogo” que mantuvieron con las autoridades chinas este lunes 16 de septiembre del 2019. Ontaneda viajó el sábado pasado a China para liderar las negociaciones a raíz de la suspensión temporal a cinco empresas por una alerta fitosanitaria. A las 09:00 de Beijing comenzaron las reuniones técnicas, en las que participaron los delegados del sector público y privado de Ecuador con sus pares de China.



“El compromiso es solucionar los impasses con China. Regresaremos al país con buenas noticias para los ecuatorianos. Somos el primer exportador mundial de camarón por la excelencia de nuestro producto”, añadió Ontaneda.



Todavía se mantienen las negociaciones para destrabar las exportaciones de las otras cuatro empresas. Ecuador propusoa las autoridades chinas que visitaran las plantas de procesamiento y zonas de camaroneras en el país para que verifiquen los controles de inocuidad que se cumplen en toda la cadena productiva.



En tanto, en un resumen de las reuniones de la CNA a sus asociados, se explica que las autoridades nacionales presentaron toda la argumentación técnica que justifica que la medida adoptada “es desproporcionada”. La Aduana general de China impuso restricciones a todas las importaciones de diferentes países para evitar la afectación de su producción local.



En el caso Omarsa, se aclaró que el virus Cabeza Amarilla no existe en Ecuador y que, de la verificación realizada en laboratorio cuando regresó el contenedor, no se evidenció su presencia de esta, por lo tanto, se solicitó el levantamiento de la restricción a exportar.



Los contenedores de esta exportadora que actualmente están viajando a China podrán arribar a los puertos chinos, pero igual deben pasar los controles aleatorios.