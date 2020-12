Cancillería ecuatoriana se pronuncia ante publicación de China sobre el origen del coronavirus

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el Gobierno mantiene permanente contacto con las autoridades chinas, para garantizar la calidad de las exportaciones ecuatorianas que llegan al gigante asiático. Esta aclaración se difundió en el marco de una publicación realizada en un medio chino sobre el origen del coronavirus. El patógeno ha dejado 67,7 millones de contagiados en el mundo; Ecuador está en el umbral de los 200 000.

En el comunicado, emitido la tarde de este martes 8 de diciembre del 2020, se señala que Ecuador ha reforzado las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la nueva cepa de coronavirus, causante de la enfermedad covid-19. Asimismo, se ha buscado garantizar la salud de sus consumidores finales.



Para ello se han implementado protocolos en industrias, como la camaronera. Ellos pusieron en funcionamiento controles de bioseguridad estrictos. Lo han trabajado en coordinación con la Administración General de Aduanas de China.

COMUNICADO OFICIAL | @CancilleriaEc ante información que ha sido replicada por algunos medios de comunicación en el Ecuador respecto a notas de prensa aparecidas en la República Popular China. ➡️ https://t.co/Mk4LKd1EGA pic.twitter.com/F7wHtNxUr0 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) December 8, 2020



El 13 de agosto de 2020, ambos países suscribieron un protocolo sanitario para facilitar la exportación de camarón blanco congelado de origen ecuatoriano a China. También, se encuentran en negociaciones para concluir un nuevo instrumento que precise los requisitos de inspección y de cuarentena de los productos de pesca.



Respecto a la nota editorial del medio chino Global Times -dice Cancillería- “es importante decir que no constituye una posición formal del Gobierno chino, ni está encaminada a incriminar al Ecuador. Además de ser una nota genérica, en ella se afirma que se trata de una ‘evidencia insuficiente’, es decir, se trata de un estudio referencial y adicional a todos aquellos que han proliferado a nivel mundial para intentar explicar el origen de la covid-19”.



En la publicación del medio se detalla que el virus no habría nacido en un mercado de Wuhan -conocido como el centro epidemiológico del SARS-CoV-2-, sino que posiblemente proviene de productos de alimentos congelados exportados. En el artículo editorial se menciona que países como Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Australia envían productos hacia el gigante asiático.



La declaración de la Organización de Sanidad Animal (OIE), sobre la aplicación de medidas sanitarias al comercio internacional relacionadas con covid-19, indica que “la evidencia de las evaluaciones de riesgo, las investigaciones epidemiológicas y los estudios experimentales no sugieren que los animales vivos o los productos animales desempeñan un papel en el SARS Infección por CoV-2 de humanos. La pandemia actual producida por la covid-19 se sustenta en la transmisión de persona a persona”, se recuerda en el documento enviado por la Cancillería.



Finalmente dice que el Gobierno respalda al sector exportador ecuatoriano y reafirma su compromiso de afinar cada detalle de la cadena productiva; de intensificar las inspecciones que las autoridades ecuatorianas realizan a empacadoras y exportadoras. Además, seguir las acciones necesarias, con base en evidencias científicas y en los criterios técnicos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para garantizar la calidad de los productos.