China continúa impulsando las exportaciones de camarón en 2020

China se mantiene como el destino líder del camarón ecuatoriano en enero de 2020. Captó el 60% de las ventas nacionales en el primer mes del año, con el 65,9 millones de libras. Eso significó un crecimiento en volumen 94%, con relación a enero 2019.

La facturación, con este país, subió 92%, al pasar de USD 88 millones a USD 169,4 millones.



Las exportaciones del crustáceo se incrementaron pese a la crisis sanitaria que se mantiene en ese país desde el 7 de enero cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó el nuevo coronavirus.



José Antonio Camposano, presidente de la CNA, dijo que la crisis no llegó en el “momento más adecuado”. Ecuador exportó camarón hasta la primera semana de diciembre para la celebración del Año Nuevo Chino que arrancó el 25 de enero. Para esa fecha, las compras alcanzan su pico más alto.



Camposano indicó que, por la extensión del feriado, el consumo de camarón proyectado para la festividad no fue el esperado.



“Estamos en un compás de espera de cómo se va a reactivar nuevamente la actividad de las empresas en China, esperamos que se consuma todo el ‘stock’ y se retome la demanda tradicional”.



El titular de la CNA aseguró que, a diferencia de otros productos de exportación que son estacionarios, el crustáceo tiene demanda todo el año. “Lo que no se consumió en Año Nuevo se compensará en los meses siguientes, el camarón es parte de la dieta china”.



Aparte del país asiático, ocho destinos dinamizaron las exportaciones camaroneras en el mes de enero. En el primer mes del 2020 se exportaron 109,7 millones de libras. Este monto significó USD 283 millones de ingresos, un 19% más que en ese mes de 2019.



El 94% de los envíos realizados en ese mes correspondieron a China, EE.UU., España, Italia, Francia, Rusia, Corea del Sur, Inglaterra y Países Bajos, según el reporte mensual CNA.



En EE.UU. creció la demanda. A este país se enviaron 18 millones de libras, un 51% más que 2019. Así mismo, España creció un 112% e Italia un 61%.