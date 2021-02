China suma una semana sin contagios locales del covid-19 tras detectar 7 importados

China sumó el 13 de febrero del 2021 su séptimo día consecutivo sin contagios de covid-19 a nivel local, tras los rebrotes registrados en el norte del país, mientras que contabilizó 7 casos procedentes del exterior, informó la Comisión Nacional de Salud.

Los nuevos casos importados se registraron en Shanghái (2, este), Cantón (2, sur), Mongolia Interior (1, norte), Sichuan (1,suroeste) y Shaanxi (1, centro).



El 13 de febrero fueron dados de alta 81 casos y 1 021 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica, mientras que los enfermos graves no variaron.



Los contagios activos llegados del exterior se elevan a 240, entre ellos tres graves, de un total de 4 861 casos registrados desde el comienzo de la pandemia, que no han ocasionado ningún fallecimiento.



Los casos confirmados activos suman 689, incluidos 12 graves, del total de 89 763 detectados en China desde diciembre de 2019, que produjeron 4 636 muertes.



Se ha rastreado a 974 156 personas, de las que 11 635 permanecen todavía bajo observación médica.



Respecto a los asintomáticos, que China no considera casos confirmados hasta que no muestren síntomas, el sábado se detectaron 17 nuevos, todos ellos importados.



Un asintomático pasó a engrosar la lista de confirmados ese día, mientras que 428 de estos casos continúan bajo observación médica, 207 de ellos llegados desde el extranjero.



En la ciudad semiautónoma de Hong Kong, que lleva meses combatiendo una cuarta ola de contagios, el total de casos se elevó a 10 767, de los que 414 siguen activos. En la excolonia británica se han registrado 193 fallecimientos.



En Taiwán, los contagios desde el comienzo de la pandemia suman 937, que ocasionaron nueve muertes, de los que 69 permanecen aún activos.



Desde finales del pasado diciembre, el noreste de China sufrió varios rebrotes del SARS-CoV-2, los peores desde marzo de 2020, concretamente en las provincias de Hebei, Heilongjiang, Jilin y también en algunos distritos de Pekín.



Las autoridades aplicaron confinamientos selectivos, realizaron test masivos en las zonas más afectadas y pusieron en cuarentena a los contactos cercanos a los contagiados.



Esas medidas parecen haber permitido contener los rebrotes, que corrían el riesgo de agravarse con los numerosos desplazamientos previstos estos días por las festividades del Año Nuevo lunar, iniciado el pasado 12 de febrero.