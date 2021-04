China suma 16 casos importados y ninguno por contagio local

China registró el sábado 16 de abril del 2021 contagios de la covid-19 procedentes del exterior y ninguno a nivel local por el brote en el sur del país, informó la Comisión Nacional de Salud.

Los casos importados se detectaron en Cantón (4, sur), Shaanxi (4, norte), Shanghái (2, este), Sichuan (2, oeste), Mongolia Interior (1, norte), Fujian (1, este), Henan (1, centro) y Yunnan (1, sur).



De esta forma China vuelve a poner a cero el marcador de contagios locales provocados por el pequeño brote de la provincia meridional de Yunnan, en la frontera con Birmania, que en las últimas dos semanas ha dejado 93 casos confirmados a nivel local.



El pasado jueves había sido la última vez que en ese brote no se produjo ningún contagio local.



El sábado se curaron 11 nuevos casos y 493 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica, mientras que los casos graves aumentaron en uno.



Las infecciones activas llegadas del exterior se elevan a 236, cuatro de ellas graves, del total de 5 504 registradas desde el comienzo de la pandemia, que no produjeron ningún fallecimiento.



El total de casos activos se sitúa en 314, cinco de ellos graves, de entre los 90 499 detectados desde diciembre de 2019, que ocasionaron 4.636 muertes.

Desde el inicio, se ha rastreado a un total de 1 002 318 contactos cercanos a los contagiados, de los que 10 408 continúan bajo observación.



Respecto a los casos asintomáticos, que China no considera como confirmados hasta que muestran síntomas, se detectaron 15 nuevos, todos llegados del extranjero.



Cuatro casos asintomáticos pasaron a engrosar la lista de confirmados el mismo día y 320 permanecen aún bajo observación, 304 de ellos procedentes del exterior.



En Hong Kong permanecen activos 187 casos, del total de 11.653 registrados desde el comienzo, que produjeron 209 fallecimientos.