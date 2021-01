China suma 17 contagios locales más de covid-19

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció el viernes 8 de enero del 2021 la detección de 33 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, entre los que hay 17 contagios locales.

Esos 17 casos locales se diagnosticaron en la provincia nororiental de Liaoning (3 de ellos), escenario de un pequeño rebrote en las últimas semanas, y en la región que circunda Pekín, Hebei, donde se localizaron los otros 14 como parte de un rebrote mayor con más de 200 positivos en los últimos días.



Los otros 16 casos restantes, detectados a viajeros procedentes del extranjero, se dieron en Shanghái (este, 7), Liaoning (noreste, 4), Cantón (sureste, 2), Jiangsu (este, 1), Fujian (sureste, 1) y Shandong (este, 1).



Las 33 nuevas infecciones del parte de hoy suponen un descenso en la tendencia registrada en los últimos días: el día 8 la fuente anunció 53 nuevos casos confirmados, mientras que fueron 63 el día anterior.



No obstante, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 38 infecciones asintomáticas (21 de ellas, procedentes del exterior), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16:00 GMT del viernes), se dio de alta a 19 pacientes tras superar con éxito la covid-19, mientras que tres entraron en estado de gravedad.



De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 535, de los cuales 16 se encuentran graves.



La institución no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4 634 (dato inalterado desde mediados de mayo), entre los 87.364 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 82 195 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 922 790 contactos cercanos con infectados, de los cuales 25.414 continúan en observación.



Por su parte, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong -inmersa en una cuarta ola de contagios desde hace meses-, las autoridades anunciaron este viernes 45 nuevos casos, con lo que el total de infectados de sitúa en 9.153 desde el inicio de la pandemia, de los que 155 perecieron.