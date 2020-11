China detecta un contagio local derivado del caso de Shanghái y 16 importados de covid-19

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó el martes 10 de noviembre del 2020 de que el país asiático diagnosticó 17 nuevos casos del covid-19 este martes, de los que 16 son "importados" desde otros países y uno, un contagio local detectado en la provincia oriental de Anhui.

Se trata de la tercera jornada consecutiva en la que las autoridades chinas dan parte de contagios locales del coronavirus SARS-CoV-2 en zonas en las que no se habían registrado rebrotes en estos últimos tiempos, después de que se detectase un caso en Tianjin (noreste) este lunes y otro ayer en Shanghái (este).



Precisamente, el caso detectado en Anhui es un hombre de 50 años que estuvo en contacto cercano con el caso de Shanghái, ya que habían trabajado juntos en el aeropuerto internacional de Pudong.



El paciente había regresado a su pueblo en autobús, por lo que las autoridades provinciales han enviado a un equipo de expertos para llevar a cabo pruebas a los contactos cercanos del contagiado.



La prensa estatal publica hoy un artículo en el que varios epidemiólogos chinos descartan la posibilidad de que estos casos puntuales sean el preludio de un rebrote a gran escala de la covid-19 en China durante el invierno.



Estos expertos también reclaman a otros países donde la pandemia sigue activa a gran escala que refuercen los controles sobre los bienes que envían a China, ya que se han detectado en el país varios lotes de productos congelados en los que había virus vivos, y en el caso del contagio de Tianjin se cree que pudo contraer la enfermedad precisamente por esta razón, ya que el paciente trabaja en una cadena de frío.

Los casos procedentes de otros países registrados este martes se detectaron en Tianijn (noreste, 6), Shanghái (este, 5), Sichuan (centro, 2), Liaoning (noreste, 1), Jiangsu (este, 1), Shaanxi (norte, 1).



Con la suma de los 15 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (13 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 776, de los que 480 son "importados".



Cabe recordar que China no añade contagios al balance oficial de casos si no presentan síntomas.



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16:00 GMT del martes), se dio de alta a 21 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



De este modo, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 422, de los cuales 6 se encuentran en estado grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, inamovible desde mediados de mayo.



Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado oficialmente 86.284 personas infectadas en China, de las que 81.228 han logrado sanar.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 871.455 contactos cercanos con infectados, de los cuales 17.279 continúan en observación.