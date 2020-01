China confina más ciudades a medida que aumenta el número de muertos por virus

LEA TAMBIÉN

Casi una decena de ciudades chinas están confinadas este viernes 24 de enero del 2020 por la epidemia viral, cuyo balance ha vuelto a subir poco después de que la OMS renunciara a declarar una emergencia internacional.

El saldo del nuevo coronavirus que apareció en diciembre en un mercado en Wuhan (centro) ha subido a 26 muertos de un total de 830 personas contagiadas.



Entre las víctimas mortales, China ha confirmado un segundo muerto fuera de la zona considerada el epicentro. Fue en Heilongjiang (nordeste) , una provincia fronteriza con Rusia.



“Este año, nuestro Año Nuevo da mucho miedo”, comenta un taxista de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes puesta en cuarentena el jueves. “No nos atrevemos a salir por el virus”.



Las vacaciones por el Año Nuevo chino comienzan este viernes, víspera del Año de la Rata, que arranca el 25 de enero. Los cientos de millones de viajes habituales en este periodo podrían favorecer el contagio.



El balance anterior, difundido el jueves por la Comisión Nacional de Salud, daba cuenta de 18 muertos y más de 600 casos de contagio, principalmente en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.



De los 830 casos, 177 se consideran graves, según la comisión, mientras que 34 pacientes están “ curados ” . Se examinan más de 1 000 casos sospechosos.



Ante la crisis, el régimen comunista tomó el jueves la decisión de prohibir todos los trenes y aviones que salen de Wuhan y de bloquear las carreteras.



Durante el día volarán pocos aviones con destino a la ciudad. Los autobuses y barcos que surcan el río Yangtsé, el más largo de China y que bordea Wuhan, han recibido la orden de detenerse en ambas direcciones.

“No tengo miedo”



Por segundo día consecutivo, las calles de Wuhan están vacías, los comercios cerrados y el tráfico reducido al mínimo. Es obligatorio llevar mascarilla.



Solo un guardia monta guardia delante del hospital donde se atiende a los enfermos de neumonía viral.



“No tengo miedo. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible”, declaró sin querer dar su nombre. “En esta situación dramática, todos debemos cumplir con nuestro deber seriamente, de lo contrario no saldremos adelante”.



Otros municipios cercanos a Wuhan también están aislados del mundo.



A unos 100 km al este, una ciudad de dos millones de habitantes, Huangshi, anunció el viernes por la mañana la suspensión del transporte público y el cierre de un puente sobre el Yangtsé.



En total, unos 26 millones de personas se ven afectadas por estas medidas en Hubei, una provincia de casi 60 millones de habitantes.

“Emergencia en China”



Tras una reunión de dos días en su sede en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el jueves “la emergencia en China”, pero consideró que era “demasiado pronto” para hablar de “emergencia de salud pública de alcance internacional”.



La OMS ha utilizado el término de emergencia internacional solo para casos raros de epidemias que requieren una respuesta mundial fuerte, como la gripe porcina H1N1 en 2009, el virus Zika en 2016 y la fiebre del ébola, que afectó a parte de África occidental de 2014 a 2016 y a la República Democrática del Congo desde 2018.



La OMS espera que las medidas adoptadas por China sean “eficaces y de corta duración”.



La OMS asegura que por el momento no hay pruebas de transmisión entre personas fuera de China y que parece estar “ limitada a grupos familiares y a trabajadores de la salud” .



La organización no recomienda restricciones de viaje, sino establecer controles en los aeropuertos, y pide a “todos los países” que adopten medidas para detectar casos de coronavirus, contra el que no hay tratamiento ni vacuna.

Ensayos clínicos



En Davos, donde se celebra el Foro Económico Mundial, la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI) anunció que los ensayos clínicos para una primera vacuna podrían llevarse a cabo “ a partir del verano ” .



Hay casos de contagio en Asia (Hong Kong, Macao, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Singapur, Vietnam) , pero también en Estados Unidos.



La epidemia recuerda el caso del SARS, un virus similar, que mató a unas 650 personas en China continental y en Hong Kong entre 2002 y 2003.



La preocupación se ha apoderado de toda China. Prueba de ello, la Ciudad Prohibida de Pekín, antiguo palacio de los emperadores, ha anunciado su cierre hasta nueva orden para evitar un riesgo de contagio entre los visitantes.



La capital también ha cancelado las festividades de Año Nuevo, que generalmente atraen a cientos de miles de espectadores en los parques.



En Montreal, el Circo del Sol anunció que suspende un espectáculo en China a petición de las autoridades.