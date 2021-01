China cierra una ciudad de 11 millones de habitantes tras registrar más de 100 casos de covid-19

La ciudad nororiental china de Shijiazhuang ha sido declarada este jueves en cuarentena y se ha prohibido a sus 11 millones de habitantes abandonar la urbe después de que se detectasen 117 casos de covid: 50 confirmados y 67 asintomáticos, informaron las autoridades locales.

Las cifras de nuevos contagios en esa ciudad -capital de la provincia de Hebei, que rodea a Pekín- elevaron hoy el número de casos diarios en toda China a su máximo en más de cinco meses, con 52 infecciones locales y 79 asintomáticos.



Todas las personas y vehículos en la ciudad no podrán salir de ella y los del distrito urbano de Gaocheng, donde se han registrado el mayor número de casos, no podrán abandonar esa zona.



Según el diario oficial Global Times, al mediodía local de hoy (04:00) la ciudad ha recogido 6,11 millones de muestras dentro de la campaña que empezó ayer para realizar pruebas de ácido nucleico a todos los habitantes de la urbe.



2,4 millones de tests analizados en un día



De ellos se han analizado hasta el momento 2,4 millones de muestras, entre las que se han encontrado 11 nuevos casos confirmados de covid.



El aeropuerto internacional de la ciudad, que se encuentra a cinco kilómetros del área de alto riesgo del distrito de Gaocheng, ha cancelado el 84% de los vuelos de llegada y el 81% de los de salida.



Se han cerrado también temporalmente las estaciones de tren y las operaciones de la estación de autobuses de larga distancia de la ciudad.



Tres funcionarios de Gaocheng, incluidos el vicegobernador y el subdirector del departamento de emergencias del distrito, fueron destituidos al considerarse que no habían cumplido sus obligaciones en el trabajo antiepidémico, según el Global Times.



Entre los 50 nuevos casos confirmados hoy, tres pacientes habían asistido a bodas en diversas partes de la ciudad y uno es un estudiante de un colegio local.



El total de contagios contabilizados en la ciudad en los últimos cinco días se eleva a 83 casos confirmados y 148 asintomáticos.



Shijiazhuang, situada a unos 300 kilómetros al sur de Pekín, ha suspendido el tráfico en diez autopistas, que conectan la ciudad con la capital china.



La provincia de Hebei rodea a Pekín casi completamente, salvo en un pequeño tramo del municipio pequinés fronterizo con el de la ciudad portuaria de Tianjin.



Sin clases desde el miércoles



También se han cancelado las clases presenciales en guarderías y escuelas de primaria y secundaria desde el miércoles, señaló la cadena estatal CCTV.

De los 52 casos confirmados en el parte que publicó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del país, 51 se localizaron en Hebei.



De estos casos, 50 se detectaron en Shijiazhuang y otro en la ciudad de Xingtai, a 123 kilómetros de esta.



En cuanto a los casos asintomáticos, Shijiazhuang sumó hoy 67 casos y Xingtai, 2.



Hasta el momento, 90 casos confirmados están recibiendo tratamiento en hospitales de Hebei -5 de ellos, graves-, a lo que hay que sumar 144 casos asintomáticos que están bajo observación, según la agencia estatal Xinhua.



Según el último recuento publicado este jueves, el número total de contagiados activos en la China continental se sitúa ahora en 485 personas, de las cuales 13 se encuentran en estado grave.