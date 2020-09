China rehúsa renovar acreditaciones de periodistas de medios de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

China rehusó renovar tarjetas de prensa a varios periodistas de medios estadounidenses, según indicó este lunes 7 de septiembre del 2020 una asociación de prensa extranjera, en aparente represalia de Pekín por las trabas a sus reporteros en Estados Unidos.

Las dos grandes superpotencias restringieron los visados a periodistas -incluso China expulsó a algunos de ellos- en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín sobre comercio, tecnologías, Hong Kong y la epidemia del coronavirus.



El ministerio chino de Relaciones Exteriores ya no renueva credenciales de prensa a los trabajadores de medios norteamericanos en el país, según indicó el lunes en un comunicado el Club de corresponsales extranjeros de China (FCCC).



Al menos cinco periodistas de cuatro grupos de prensa -que incluyen a The Wall Street Journal, CNN y Bloomberg- han visto rechazadas sus nuevas tarjetas de prensa, indica el FCCC.



Otros medios tendrán el mismo trato en las próximas semanas, agregó.



Los periodistas extranjeros no pueden trabajar en China sin una tarjeta de prensa válida, lo que es también requisito para obtener un permiso de residencia.



Sin embargo los reporteros reciben cartas que los autoriza a efectuar su trabajo de forma temporal con sus tarjetas de prensa ya expiradas.



Pero estas cartas “pueden ser revocadas en cualquier momento, lo que los coloca en cualquier momento ante el riesgo de una expulsión”, afirma el Club en su comunicado.



Todo ello ocurre después de que el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) de Estados Unidos acortara a 90 días el visado de periodistas chinos en Estados Unidos. Muchos de estos periodistas trabajan para medios estatales chinos.



El portavoz del ministerio chino de Exteriores, Zhao Lijian, negó este lunes que se estén imponiendo restricciones específicas a los periodistas extranjeros.



Sus tarjetas de prensa “están siendo actualmente procesadas”, dijo, y agregó que su “trabajo y su vida en China no se verán afectados”.