Chimborazo afina plan para recuperarse

Después de 78 días de cierre, centenares de comercios de cinco cantones de Chimborazo volvieron a trabajar esta semana por el cambio de semaforización al amarillo.

Los otros cinco cantones de esa provincia, situada en la Sierra Centro, anunciaron que pasarán a esa fase entre mañana y el viernes 12 de junio.



El Municipio de Riobamba y la Corporación de Cámaras de Chimborazo plantean propuestas para reactivar la economía de la provincia y mantener el distanciamiento social.



En Riobamba, por ejemplo, se integró un Comité Asesor de la Productividad que lidera las iniciativas para la reactivación económica y asesora las decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. El grupo está integrado por representantes de diversos sectores económicos y colegios profesionales.



Ellos plantearon a las autoridades de la ciudad una estrategia de reactivación basada en seis ejes. El objetivo de su propuesta es retomar las actividades y buscar nuevos mercados para la producción.



“Estamos efectuando un estudio para definir las necesidades de cada sector. Hemos tenido buenos resultados y esperamos convertir a este Comité de asesoría en una iniciativa permanente”, dijo Renato Dillon, director de Servicios Municipales y presidente del Comité.



La Corporación de Cámaras de Chimborazo también realizó un monitoreo del movimiento económico en la provincia. El estudio determinó que, exceptuando a las empresas dedicadas a la comercialización de alimentos y medicinas, el volumen de ventas de las empresas e industrias se redujo más de la mitad.



“La proyección de ventas para mayo es del 68% del volumen habitual. Estamos muy preocupados por la situación, pero conscientes de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país”, dijo Geovanny Puebla, presidente de la Corporación de Cámaras.



Ese organismo está integrado por representantes de los sectores económicos más importantes de la provincia, como construcción, industria y turismo. Ellos plantean propuestas para reactivar la economía como la generación de un fondo de garantía para la ­industria, el diferimiento de créditos, entre otras estrategias empresariales.



Propietarios de microempresas y emprendimientos familiares que reabrieron sus negocios diseñaron estrategias propias. Ellos ofrecen descuentos, ofertas y promociones para que sus clientes puedan acceder a sus productos.



Además, muchos modificaron o ampliaron su línea de ventas con productos de higiene y bioseguridad.



“Las ventas siguen muy bajas porque la gente no tiene dinero, pero estamos buscando opciones para obtener el dinero del arriendo”, cuenta Yolanda Andrade.



En su local de decoraciones para el hogar y variedades, ahora también comercializa alcohol, guantes, trajes de bioseguridad y otros elementos para protegerse del contagio del covid-19. Esos productos son los de mayor demanda y los únicos de su tienda que le generan rentabilidad.



Otras empresas familiares y asociaciones de Riobamba optaron por dar un giro a su negocio para subsistir durante la emergencia. La Asociación de Productores SoySan, por ejemplo, se dedicaba a la preparación de productos hechos a base de harina de soya, pero hoy hacen mascarillas con telas resistentes a los fluidos.



“Intentamos ofrecer nuestros productos a domicilio pero no funcionó, por eso buscamos un nuevo negocio”, cuenta Mariana Auquilla, presidenta de la asociación.

La Asociación SoySan fabricaba derivados de soya, hoy vende mascarillas y frutas. Foto: Cristina Márquez / EL COMERCIO



En contraste, al menos 12 establecimientos tuvieron que cerrar. Las tiendas de ropa y otros productos que no se consideran de primera necesidad son los más afectados.



“Traté de obtener un crédito en el banco para seguir funcionando, pero no lo conseguí. Ahora estoy vendiendo, por diferentes redes sociales, los productos que me quedan”, cuenta Eli­zabeth Hidalgo.



Más trámites habilitados

​

Matriculación



El Municipio de Guano reactivó la matriculación vehicular el jueves pasado. Hay que obtener un turno.



El pago por el servicio de agua potable en Riobamba ya puede hacerse a través de las ventanillas. Hay seis puntos de cobro en toda la ciudad.



El Servicio de Parqueo Tarifado se reactivó en las calles señalizadas de Riobamba. La ocupación cuesta USD 0,25 por hora.



La empresa eléctrica de Riobamba reabrió sus instalaciones para receptar pagos, denuncias, solicitudes de medidores y otros trámites.