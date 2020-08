La provincia de Chimborazo tiene la letalidad más alta en la Sierra Central

LEA TAMBIÉN

La mortalidad por el coronavirus ha enlutado en mayor medida a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, en la Sierra centro.

En Chimborazo, el número de fallecidos confirmados y probables se acerca a 300, mientras que los contagiados de covid-19 bordea los 1 700. Eso representa una tasa de letalidad del 13,5% si solo se toman en cuenta las muertes confirmadas; y sube al 16,9% si se añaden las probables.



Estos porcentajes se calculan con base en el número acumulado de pacientes positivos, hasta este 11 de agosto y, este registro depende de la cantidad de pruebas de laboratorio que se realice en cada localidad.



“Chimborazo es una de las provincias con mayor cantidad de población pobre. La gente que se contagia en las zonas rurales no acude a los hospitales sino hasta cuando ya es muy tarde”, alerta Jenny Buñay, médica voluntaria.



La alta demanda de pacientes y la falta de espacios en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los dos únicos hospitales de referencia de la provincia también pueden incidir en esa alta letalidad.



Los pacientes de los 10 cantones que requieren hospitalización deben ser trasladados a estas casas de salud, que están en Riobamba. Ambos tienen 22 cupos en las UCI y 180 camas en cuidados intermedios.



“Los pacientes requieren de un respirador mecánico y tienen que esperar a que un paciente muera o sea dado de alta”, opina Buñay.



El número de muertos en la provincia en función de la población es 54 por cada 100 000 habitantes, tomando en cuenta a fallecidos confirmados y probables con el virus. Esto lo ubica en el promedio nacional.



Para Marcelo Nicolalde, epidemiólogo especialista, las cifras en base a las cuales se hizo el cálculo de la letalidad no se ajustan a la realidad de contagios en la región y reflejan un error técnico. “Las cifras del MSP no se acercan al verdadero número de contagios, solo muestran el número de pruebas que se aplicaron, por eso la letalidad parece ser tan alta”.



El Municipio de Riobamba efectuó un estudio para analizar la seroprevalencia del virus en esa urbe. Los técnicos visitaron 440 hogares y determinaron que el 12,2% de la población se contagió y que la tasa de letalidad fue del 1%.



Entre marzo y julio, Chimborazo tuvo 1 521 defunciones por todas las causas, mientras que en ese período del 2019 fueron 993, por lo que hay 528 muertes inusuales, que pudieran atribuirse al virus. La cifra es mayor a la que reporta el MSP.



La letalidad en Cotopaxi y Tungurahua es menor a la de Chimborazo. La tasa, con fallecidos confirmados y sospechosos, es de 8,9% en Cotopaxi y 11,6% en Tungurahua. Si se deja de lado a los probables de covid-19, ambas bajan al 7%.



Patricio Mayorga, presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, explicó que hay tres factores que influyen en el crecimiento de la letalidad en las dos provincias. El primero es que la región central se caracteriza por las ferias que atraen a la población flotante.



En Ambato, por ejemplo, llegan comerciantes de todo el país lunes, miércoles, viernes y domingos al Mercado Mayorista, que concentra a más de 18 000 personas en cada feria.



El segundo factor es que se aplicaron 2 380 pruebas PCR, cantidad insuficiente para una población de 580 000 habitantes. El tercero es no haber fortalecido la atención primaria, establecer vigilancia epidemiológica, determinar casos asintomáticos y hacer los cercos epidemiológicos efectivos.



Hasta el 11 de agosto, Cotopaxi y Tungurahua registran una tasa de mortalidad menor al promedio nacional, por cada 100 000 habitantes, tomando en cuenta a los fallecidos confirmados y probables de haber tenido covid-19.



Los datos del Registro Civil revelan que Tungurahua tuvo 1 970 defunciones por todas las causas entre marzo y julio, mientras que en el 2019 fueron 1 179, por lo que hay 791 muertes inusuales, En Cotopaxi, las muertes irregulares en este período son menores: 289.