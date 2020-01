Chilenos quieren reformar las pensiones pero discrepan de propuesta de Piñera

LEA TAMBIÉN

Un 93 % de los chilenos ve necesario modificar el sistema previsional de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, pero solo el 31 % coincide con la reforma propuesta por el presidente Sebastián Piñera, según la encuesta Cadem publicada este lunes 20 de enero del 2020.

La iniciativa anunciada el pasado 15 de enero por Piñera, que todavía no se ha debatido en el Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %.



Aunque la totalidad del incremento irá a cargo del empleador, un 3 % irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador, junto con el 10 % actual, mientras que el otro 3 % se destinará a un fondo público solidario.



El denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que es otra de las novedades del proyecto, sumará un pilar de ahorro colectivo al modelo chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó el presidente.



El 93 % de los chilenos que respondieron la encuesta Cadem valoró como fundamental un cambio en el modelo de pensiones, fuertemente criticado en las calles durante los últimos tres meses, en el marco de un estallido social sin precedentes en Chile desde el retorno a la democracia en 1990.



Sin embargo, preguntados por el destino de las nuevas cotizaciones, el 51 % aseguró que deberían ir "en su totalidad a la cuenta personal del trabajador", frente al 31 % que afirmó estar de acuerdo con que una mitad se invierta en la cuenta personal del trabajador y la otra en un fondo común solidario, en línea con la propuesta del Ejecutivo.



El 12 % se inclinó por adjudicar la totalidad del incremento a un fondo público solidario y el 6 % restante no se decantó por ninguna opción.



En la actualidad, el modelo de pensiones del país se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.



Respecto al ente encargado de administrar el 6 % adicional de cotización, una amplia mayoría (60 %) abogó por que "las personas puedan elegir si quieren que lo administre una institución estatal o una AFP".



Por otra parte, el sondeo mostró que, en la tercera semana de enero, un 10 % aprueba y un 82 % desaprueba la gestión del presidente Piñera, cifras que no distan de otras encuestas que se han publicado las últimas semanas.



En este contexto, solo un 29 % se siente muy optimista u optimista acerca del futuro del país, el nivel más bajo registrado en lo que va del segundo Gobierno de Piñera.



Las protestas en Chile, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro el pasado 18 de octubre y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Ejecutivo y al plebiscito sobre una nueva Constitución.