En Quito también se vota para ver si se cambia o no la Constitución chilena heredada de la dictadura de Pinochet; los residentes acuden a las urnas

Este domingo, 25 de octubre del 2020, en Chile se realiza el plebiscito por una nueva Constitución.

En Quito también hubo movimiento. Los chilenos residentes en la capital ecuatoriana emitieron su voto en la Universidad Técnica Equinoccial (UTE). La jornada electoral inició partir de las 07:30 y se extenderá hasta las 20:00.



En medio de una mañana soleada, ciudadanos chilenos emitieron su voto. Acudieron con mascarillas y mantuvieron el distanciamiento para evitar el coronavirus.



Antes de ingresar, a cada persona le midieron la temperatura y luego presentaron su cédula de identidad chilena. Cada uno debían tener su propio esfero de color azul.



La Policía Nacional del Ecuador colaboró con la seguridad en la parte externa de las instalaciones de la Universidad.



La mayor Silvana Barreiros explica que el equipo de seguridad está conformado por un oficial superior, un oficial subalterno y 25 policías distribuidos en diversos puntos.



René Rojas, cónsul de Chile en Quito, afirmó que “este proceso se ha desarrollado con normalidad y estableciendo protocolos de bioseguridad que se establecen en Chile y también en Ecuador”.



Rojas indicó que el padrón electoral en Quito está compuesto por 448 personas y en Guayaquil es de 453 personas.



En el Puerto Principal, las votaciones de los chilenos se realizan en la sede de la Universidad Casa Grande.



Los ciudadanos podrán elegir entre redactar una nueva Constitución o conservar la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Varias fueron las posturas de quienes acudieron a las urnas.



El chileno Antonio Hereci, residente en Ecuador hace más de 20 años, señaló que es probable que anule su voto.



No considera una alternativa viable con el cambio o no de la Constitución. “No creo que sean necesarios cambios en la Constitución, porque se pueden hacer reformas sin necesidad de cambiarlas completamente. No estoy totalmente seguro de lo que se viene”.



A las 10:30 también acudió a emitir su voto la ciudadana chilena Martha Cabello Gonzáles. Reside en Quito desde hace 30 años. “A pesar de vivir en Ecuador visito a mi familia, viví un año allá y me di cuenta el error que cometimos quienes votamos por esa Constitución en 1980. En aquella vez voté por el Sí con miedo y con un militar junto a mí en ese momento”.



Cabello señala que la “Constitución tiene tintes de un modelo neoliberal, que está centrada en el capital y no en el ciudadano. Queremos que los chilenos tengan derechos y deberes”.