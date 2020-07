Chile vislumbra mejoría tras una larga cuarentena y cifras en rojo

LEA TAMBIÉN

Desde hace 130 días Chile convive con el coronavirus y algunos sectores de Santiago sufren un largo aislamiento por la pandemia que deja casi 310 000 contagiados, pero empiezan a confirmarse las primeras tendencias de “moderada mejoría”.

Al cumplirse 50 días consecutivos de cuarentena en la Región Metropolitana de Santiago, donde viven 7,1 de los casi 18 millones de habitantes de Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró el viernes que “las cifras de hoy día muestran que la mejoría continúa”.



El viernes 10 de julio del 2020 las autoridades reportaron 3 058 nuevos casos en las últimas 24 horas para sumar 309 274 en total, mientras registraron 99 muertes, lo que lleva a 6 781 el número de fallecidos hasta la fecha. Los recuperados superan las 278 000 personas.



Pero el país cuenta 10 159 decesos considerando los “probables” y, aunque empezó con una estrategia de cuarentenas selectivas por comunas y regiones, una mayoría de la población ha visto su ritmo completamente alterado por uno de los confinamientos por decreto más extensos del mundo.



En algunos barrios de Santiago donde se había impuesto una primera cuarentena a finales de marzo, antes de levantarla semanas más tarde, los habitantes han estado más de 110 días confinados.



Desde mediados de marzo, Chile se mantiene con toque de queda nocturno nacional, cierre de fronteras y suspensión de clases presenciales, además con restaurantes, cines y centros comerciales clausurados.



Para ejemplificar las señales positivas, el ministro de Salud dijo que “la variación de los casos confirmados a nivel nacional es de -14% en los últimos 7 días, y de -35% en los últimos 14 días”.



Agregó que “10 regiones muestran crecimiento negativo, menor a cero. La tasa de positividad de los exámenes PCR ha bajado a 18%, por primera vez en mucho tiempo”.



En la última semana la media móvil de fallecidos reportados fue de 104, la menor de los últimos 27 días. “Por lo tanto, estamos obviamente continuando con la moderada mejoría”, sostuvo.



Chile es el único país con una población inferior a 30 millones de habitantes que figura entre las 10 naciones con más casos confirmados de covid-19, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins. Santiago ocupa el séptimo lugar detrás de megalópolis como Nueva York, Sao Paulo o Florida.



Las declaraciones y estadísticas de Paris abren una ventana de aliento en un país cuya economía sufre una caída sin precedentes tras cuatro meses de semiparalización de varias actividades y que ya venía golpeada por el estallido social que afectó a la nación desde octubre.



El Banco Central de Chile estima que producto de la pandemia, la economía cerraría el año con una caída de hasta 7,5%.



Cautela, todavía confinados



En medio de esta “leve mejoría”, el gobierno anunció el desconfinamiento de dos regiones del sur de Chile bajo medidas que, según el ministro Paris, “se deciden siempre en base a información y a ciertos parámetros” como los niveles de ocupación de camas UCI, metas a las que todavía no se llega en la capital.



Expertos afirman que se requiere un plan nacional de desconfinamiento que sea de conocimiento público para la ciudadanía y con indicadores transparentes como la trazabilidad de casos.



“Si los números siguen así, en dos semanas la autoridad podría pensar en el desconfinamiento. Pero no se puede realizar sin un plan nacional de desconfinamiento y una trazabilidad de, al menos, 80% y que sea auditable”, dijo Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico durante una reunión remota con corresponsales extranjeros.



Chile también ha estado en la vanguardia en la toma de exámenes PCR en la región, y tras cuatro meses de pandemia, ha realizado 1 255 359 tests.



Con un panorama más alentador, el país espera la confirmación del calendario electoral después de que el coronavirus llevara a las autoridades a aplazar hasta el 25 de octubre un plebiscito para decidir si se cambia o no la Constitución actual. En noviembre se prevén elecciones municipales y de gobernadores regionales.



Aún está por verse cómo terminará afectando la gestión de esta crisis sanitaria a los partidos de derecha de la coalición del gobierno de Sebastián Piñera, en la elección presidencial de noviembre de 2021.