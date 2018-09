Chile afirma que su territorio no será parte de una negociación con Bolivia

LEA TAMBIÉN

El territorio chileno no será parte de ninguna negociación con Bolivia, afirmó este viernes, 21 de el canciller Roberto Ampuero, a 10 días de que la Corte Internacional de justicia de La Haya (CIJ) entregue el fallo sobre la demanda marítima boliviana.

Ampuero se reunió por espacio de dos horas con excancilleres chilenos con los que dialogó sobre los posibles resultados del fallo de la CIJ sobre la demanda que Bolivia presentó en 2013 ante el principal órgano judicial tribunal de la ONU, para obligar a Chile a negociar en su favor una salida soberana al mar.



“Tenemos un diagnóstico compartido con todos los ex cancilleres: Nuestro territorio soberano está resguardado y no será parte de negociación alguna”, indicó Ampuero, en rueda de prensa tras el encuentro.



Bolivia demanda a Chile una salida soberana al mar tras perder sus únicas costas en el océano Pacifico, en una guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX. Ante la falta de una solución a este diferendo, el gobierno de Evo Morales presentó la demanda ante la CIJ, que entregará su fallo de este caso el 1 de octubre.



“Si a Chile no se le obliga a negociar territorio soberano, será un pésimo resultado para el Presidente Evo Morales” , afirmó Ampuero.



Ambos países carecen de relaciones diplomáticas desde 1978 debido a la falta de solución de este diferendo.